Ситуація у Бахмуті динамічно змінюється: у ЗСУ розповіли про плани ворога

Росіяни створюють підрозділи для контратак, щоб не дати ЗСУ остаточно взяти Кліщіївку та постаратися зберегти свої логістичні підходи до Бахмута.

На сьогодні ситуація у Бахмуті дуже складна. Вона динамічно змінюється як на південному, так і на північному наших флангах.

Про це розповів начальник пресслужби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашніков в ефірі телеканалу FREEДOM.

"На сьогодні ситуація дуже складна. Вона динамічно змінюється. Змінюється як на південному, так і на північному наших флангах. Вже і на тому, і на тому флангах наші Сили оборони України просунулися. Проте ворог зрозумів, чим йому загрожує захоплення як Берхівки, так і Кліщіївки. Противник не дурень, тому 29 числа він провів деяку ротацію і провів посилення. Південний фланг на другій лінії оборони він посилив підрозділами десантно-штурмовими. Північний фланг він посилив піхотним підрозділом з тероборони. Провівши перегрупування, він одночасно намагається контратакувати... Там, де Берхівка, він буде нас відсувати від цієї локації для того, щоб не дати нам їх замкнути у вогневе кільце. Тут вони задіяли свої контрактні частини. Їх ПВК від "Газпрому" ("Потік", "Смолоскип"), від Міністерства оборони у них там "Ветерани"... Взагалі там чотири батальйони ПВК", - розповів він.

Судячи з усього, за словами Калашнікова, росіяни створюють підрозділи для контратак, щоб не дати нам все-таки остаточно взяти Кліщіївку та постаратися зберегти свої логістичні підходи до Бахмута.

Нагадаємо, ЗСУ готують плацдарм для наступальних дій на Бахмутському напрямку.

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