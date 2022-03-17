Ситуація у Чернігові: загинули понад 200 цивільних, місто на межі гуманітарної катастрофи

Ситуація у місті складна.

У Чернігові від початку повномасштабної війни в Україні від обстрілів окупантів вже загинули близько 200 мирних людей.

Загиблих під час війни чернігівців доводиться ховати у дерев'яних трунах у траншеях, адже через активні бойові дії неможливо дістатися до кладовища.

Про це Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко повідомив в інтерв’ю Новое время.

"У нас центральне міське кладовище Яцево знаходиться на окраїні міста, де точаться бої. І там ми не можемо сьогодні ховати людей. Тому ми використовуємо закрите і використане кладовище. Ми розробляємо там окремі ділянки землі, там дуже обмаль території. Тому ми хоронимо за християнськими звичаями, але у такий трошки спосіб… Потім ми будемо перезахоронювати", - повідомив мер Чернігова.

Ситуація з постачанням продуктів вкрай складна - магазини здійснюють тільки 10% обсягів поставок, і місто тримається тільки на гуманітарній допомозі. А через відсутність електроенергії не вдається сформувати запаси замороженої їжі.

Нагадаємо, в одному з районів Чернігова 16 березня російська армія розстріляла людей, які стояли в черзі по хліб. Загинули понад 10 осіб.

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