Ситуація у Дніпропетровській області стабільна: ворог не перетнув межі регіону

Ситуація в регіоні стабільна.

Російські окупаційні війська не перетнули межі Дніпропетровської області.



Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА, керівник Ради оборони Дніпропетровської області Валентин Резніченко.



"Військові роблять свою справу. Наша армія захищає кордони регіону. Закликаю мешканців області зберігати спокій та не піддаватися паніці", - наголосив очільник області.



Ситуацію в регіоні він називає стабільною і контрольованою.

"Соціальні установи, магазини, аптеки, лікарні працюють. Область - з теплом, водою, електрикою. Критична інфраструктура працює стабільно", - зауважив Валентин Резніченко.



Мешканці регіону отримують всі соціальні виплати. Школи, профтехи, університети перебувають на дистанційному навчанні. Кількість громадського транспорту скорочена.