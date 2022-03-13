Ситуація у Донецькій області: під ворожими обстрілами перебувають 22 населені пункти

Ситуація у Донецькій області: під ворожими обстрілами перебувають 22 населені пункти

Було пошкоджено щонайменше 65 об’єктів.

Під обстрілами російських військ перебувають 22 населені пункти Донеччини.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції в Фейсбуці.

"Під обстрілом росіян опинилися 22 населених пункти – Маріуполь, Авдіївка, Вугледар, Краматорськ, Слов’янськ, Святогірськ, Миколаївка, Дружківка, Світлодарськ, Торецьк, Степне, Єгорівка, Петрівське, Верхньоторецьке, Кам’янка, Олександропіль, Новоселівка-2, Новобахмутівка, Піски, Павлівка, Велика Новосілка, ст.Брусин", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що було пошкоджено щонайменше 65 об’єктів – житлові будинки, лавра, магазини, потяг, міст, газова труба тощо.

На станції Брусин уламками пошкоджено потяг, який здійснював евакуаційний рейс. Загинула провідниця, ще одна поранена. Поїзд мав евакуювати мешканців Донеччини та Луганщини, які очікували на порятунок на вокзалі Лимана, зокрема близько 100 дітей.

Під постійним вогнем також залишається Маріуполь, який ворог перетворює на руїни. Жителі – у вкрай критичному стані.

Поліція відкрила кримінальні провадження за ст.438 (Порушення законів і звичаїв війни) та ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу України.

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