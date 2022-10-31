"Ситуація у Харкові досить складна": Терехов розповів про наслідки ракетних ударів

У місті також проблеми з водопостачанням.

Росіяни 31 жовтня атакували ракетами об'єкт критичної інфраструктури у Харкові: знеструмлено метрополітен та наземний електротранспорт.

Про це повідомив харківський мер Ігор Терехов.

"Після ранкових прильотів ситуація у Харкові досить складна", - наголосив міський голова.

З йго слів, наразі вдалося запустити Холодногірсько-Заводську лінію. Крім того, на маршрути замість тролейбусів та трамваїв вийшли автобуси.

Крім того, через обстрли сталися проблеми з водопостачанням.

"Енергетики та наші комунальники роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити подачу води до будинків харків'ян. Усі служби працюють над відновленням нормального життєзабезпечення Харкова", - наголосив мер Терехов.

Ракетний удар по Харкову 31 жовтня

Зранку понеділка в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Було зафіксовані влучання в об'єкти критичної інфраструктури в різних регіонах України. Деякі міста залишились без світла. Зокрема, про проблеми з електроенергією відомо на Київщині.

У Харкові та області "тривогу" оголосили о 06:42. Вона тривала 3 год. 51 хв - до 10:33. Близько 08:00 стало відомо про вибухи в місті.

Мер Ігор Терехов підтвердив атаку на місто. За його словами, було два "прильоти" по об'єкту критичної інфраструктури.

Згодом в ОВА повідомили, що окупанти атакували не лише Харків, а й Чугуївський район. Керівник області Олег Синєгубов заявив, що росіяни запустили С-300 з Бєлгорода.

Читайте також: