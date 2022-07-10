Ситуація у Херсоні: очевидці повідомляють про "приліт" у військову частину росіян

Російська військова частина горіла ще від вранішніх попадань о 5 ранку. Потім пожежа виникла після вибуху о 10 годині.

Про це у Фейсбуці повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

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"У Херсоні ювелірне влучання по військовій частині окупантів на вулиці Пестеля. Вона горіла ще від вранішніх попадань о 5 ранку, а потім знову, коли влучили о 10 годині. Очевидці повідомляють про крики росіян під завалами", - йдеться у повідомленні.

Про влучання інформує також місцеве видання "Мост" із посиланням на очевидців.

"В тимчасово окупованому Херсоні сьогодні пролунало декілька вибухів. Про це повідомили місцеві мешканці", - йдеться у повідомленні.

Українські ракети нібито поцілили у військову частину на вулиці Пестеля.

На фото, які публікують очевидці, дим іде якраз із того району.

Крім того, 10 липня, мешканці Херсона чули кілька вибухів. У місцевих Телеграм-каналах пишуть, що після вибухів почалися пожежі в районі телевежі. Також у районі Каховки помічено пуск ракет.

Раніше віцепрем'єр, міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала жителів Херсонської області евакуюватись будь-якими доступними шляхами, щоб не заважати українській армії звільнити окуповані райони. За її словами, окупанти використовують цивільне населення як "живий щит".

"Будуть величезні бої. Я не хочу нікого лякати, всі й так все чудово розуміють", — сказала вона.

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський в ефірі національного телемарафону порекомендував мешканцям Херсонської області, які не можуть виїхати, підготувати притулок. Також варто створити запас води та їжі, які знадобляться їм у той час, коли ЗСУ розпочнуть наступ на Херсон. Водночас він запевнив, що українська армія прагнутиме не нашкодити людям, але війна є війна.

Раніше військовий експерт із аналітичного центру Королівського об'єднаного інституту збройних сил Ніл Мелвін висловив думку, що вирішальна битва України з російською армією відбудеться не на сході країни, де наразі Росія завдає основних ударів, а на півдні, де українська армія пішла в контрнаступ із метою відвоювати свої території.

"Саме тут ми бачимо, що українці просуваються навколо Херсона. Там починаються контратаки, і я думаю, що, швидше за все, ми побачимо, як імпульс переміститься в Україні, коли вона спробує потім розпочати великомасштабний контрнаступ, щоб відкинути росіян", — сказав він.

Зазначимо, що ЗС РФ у різний спосіб хочуть приховати великі втрати. В Херсоні тіла вбитих окупантів спалюють та хочуть видати це за результат артобстрілів. Деякі окупанти змушені дезертирувати. Вони тікають із Херсонської області до Криму через Арабатську Стрілку.

Звільнення Херсона, наступ на Слов'янськ та уроки безпеки Ізраїлю. Офіцер Віктор Верцнер у ТСН

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