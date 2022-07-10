Ситуація у Херсоні: очевидці повідомляють про "приліт" у військову частину росіян

ЗСУ розгатили військову частину окупантів. Містяни чули вибухи.
Російська військова частина горіла ще від вранішніх попадань о 5 ранку. Потім пожежа виникла після вибуху о 10 годині.
Про це у Фейсбуці повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.
"У Херсоні ювелірне влучання по військовій частині окупантів на вулиці Пестеля. Вона горіла ще від вранішніх попадань о 5 ранку, а потім знову, коли влучили о 10 годині. Очевидці повідомляють про крики росіян під завалами", - йдеться у повідомленні.
Про влучання інформує також місцеве видання "Мост" із посиланням на очевидців.
"В тимчасово окупованому Херсоні сьогодні пролунало декілька вибухів. Про це повідомили місцеві мешканці", - йдеться у повідомленні.
Українські ракети нібито поцілили у військову частину на вулиці Пестеля.
На фото, які публікують очевидці, дим іде якраз із того району.
Крім того, 10 липня, мешканці Херсона чули кілька вибухів. У місцевих Телеграм-каналах пишуть, що після вибухів почалися пожежі в районі телевежі. Також у районі Каховки помічено пуск ракет.
Раніше віцепрем'єр, міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала жителів Херсонської області евакуюватись будь-якими доступними шляхами, щоб не заважати українській армії звільнити окуповані райони. За її словами, окупанти використовують цивільне населення як "живий щит".
"Будуть величезні бої. Я не хочу нікого лякати, всі й так все чудово розуміють", — сказала вона.
Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський в ефірі національного телемарафону порекомендував мешканцям Херсонської області, які не можуть виїхати, підготувати притулок. Також варто створити запас води та їжі, які знадобляться їм у той час, коли ЗСУ розпочнуть наступ на Херсон. Водночас він запевнив, що українська армія прагнутиме не нашкодити людям, але війна є війна.
Раніше військовий експерт із аналітичного центру Королівського об'єднаного інституту збройних сил Ніл Мелвін висловив думку, що вирішальна битва України з російською армією відбудеться не на сході країни, де наразі Росія завдає основних ударів, а на півдні, де українська армія пішла в контрнаступ із метою відвоювати свої території.
"Саме тут ми бачимо, що українці просуваються навколо Херсона. Там починаються контратаки, і я думаю, що, швидше за все, ми побачимо, як імпульс переміститься в Україні, коли вона спробує потім розпочати великомасштабний контрнаступ, щоб відкинути росіян", — сказав він.
Зазначимо, що ЗС РФ у різний спосіб хочуть приховати великі втрати. В Херсоні тіла вбитих окупантів спалюють та хочуть видати це за результат артобстрілів. Деякі окупанти змушені дезертирувати. Вони тікають із Херсонської області до Криму через Арабатську Стрілку.
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