Ситуація у Херсоні: окупанти посилюють блокпости і готуються до вуличних боїв

Після знищення ЗСУ складів боєприпасів у Херсоні, Чорнобаївці, а також у Таврійську російські військові почали перевозити їх до Нової Каховки та Олешок.

Окупанти починають перекидати техніку на лівий берег Дніпра.

Про це в ефірі телемарафону розповів радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, пише "Суспільне".

"Спочатку наші військові вражали склади окупантів близько до лінії зіткнення, потім вони розмістили їх ближче до Херсона. Але ми бачимо чіткі влучення українських збройних сил в розташування та склади російських окупантів в Херсоні, Чорнобаївці, Таврійську. Вони почали перетягувати їх ще далі за Дніпро, в Нову Каховку, Олешки. Але й там їх трощать. Це логістично ускладнює доставку боєкомплектів і техніки ближче до передової й послаблює їхню позицію", - сказав Сергій Хлань.

За його словами, у Херсоні були помітні посилення деяких блок-постів російських військових. Він вважає, що починається підготовка до вуличних боїв.

"Це мене непокоїть найбільше, останні дні я чую ці тривожні сигнали про посилення точок для вуличних боїв. А це велика небезпека для цивільних громадян. Сподіваюся, що росіян вдасться вибити з Херсона без бою, і вони підуть на лівобережну частину Дніпра. Але треба бути готовим до всього", - каже Сергій.

Раніше віцепрем'єр, міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала жителів Херсонської області евакуюватись будь-якими доступними шляхами, щоб не заважати українській армії звільнити окуповані райони. За її словами, окупанти використовують цивільне населення як "живий щит".

"Будуть величезні бої. Я не хочу нікого лякати, всі й так все чудово розуміють", — сказала вона.

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський в ефірі національного телемарафону порекомендував мешканцям Херсонської області, які не можуть виїхати, підготувати притулок. Також варто створити запас води та їжі, які знадобляться їм у той час, коли ЗСУ розпочнуть наступ на Херсон. Водночас він запевнив, що українська армія прагнутиме не нашкодити людям, але війна є війна.

Раніше військовий експерт із аналітичного центру Королівського об'єднаного інституту збройних сил Ніл Мелвін висловив думку, що вирішальна битва України з російською армією відбудеться не на сході країни, де наразі Росія завдає основних ударів, а на півдні, де українська армія пішла в контрнаступ із метою відвоювати свої території.

"Саме тут ми бачимо, що українці просуваються навколо Херсона. Там починаються контратаки, і я думаю, що, швидше за все, ми побачимо, як імпульс переміститься в Україні, коли вона спробує потім розпочати великомасштабний контрнаступ, щоб відкинути росіян", — сказав він.

Зазначимо, що ЗС РФ у різний спосіб хочуть приховати великі втрати. В Херсоні тіла вбитих окупантів спалюють та хочуть видати це за результат артобстрілів. Деякі окупанти змушені дезертирувати. Вони тікають із Херсонської області до Криму через Арабатську Стрілку.

Звільнення Херсона, наступ на Слов'янськ та уроки безпеки Ізраїлю. Офіцер Віктор Верцнер у ТСН

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