Ситуація у Херсоні: російські окупанти готують "вистави", влада просить містян залишатися вдома

Загарбники готують провокації.

Законна влада Херсонської області ніяких заходів масового характеру не планує.

Про це на сторінці у Facebook написав голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко.

"Проведення зборів, мітингів або зібрань будь-якого характеру можуть бути спрямовані на повалення державного устрою в Україні, тому вважаються поза законами України. Прошу всіх залишатися вдома, не брати участі в “спектаклях” окупаційної влади", - написав він.

Раніше стало відомо, що 4 березня на херсонському майдані Свободи російські окупанти розмахуватимуть прапорами РФ та кричатимуть, що Херсон - це "Херсонська народна республіка".