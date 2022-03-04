Ситуація у Херсоні: російські окупанти готують "вистави", влада просить містян залишатися вдома

Загарбники готують провокації.
Законна влада Херсонської області ніяких заходів масового характеру не планує.
Про це на сторінці у Facebook написав голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко.
"Проведення зборів, мітингів або зібрань будь-якого характеру можуть бути спрямовані на повалення державного устрою в Україні, тому вважаються поза законами України. Прошу всіх залишатися вдома, не брати участі в “спектаклях” окупаційної влади", - написав він.
Раніше стало відомо, що 4 березня на херсонському майдані Свободи російські окупанти розмахуватимуть прапорами РФ та кричатимуть, що Херсон - це "Херсонська народна республіка".