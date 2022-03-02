Ситуація у Миколаєві: серйозно вдарили по Чорнобаївці та в Єланецькому напрямку

Ситуація у Миколаєві: серйозно вдарили по Чорнобаївці та в Єланецькому напрямку

Ситуація у регіоні - під контролем.

Вночі успішно відбулася перша наступальна операція, яку воєнна адміністрація Миколаївської області назвала "Циган".

Про це повідомив голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім.

"Серйозно вдарили по Чорнобаївці та в Єланецькому напрямку. У нас там колеги, спільні операції проводимо, але орки образилися: тягнуть десант, колона зі Снігурівки пішла, намагаються щось відбивати, намагаються щось евакуюватися з медиками. Медиків відпустимо, але всіх інших покараємо, ми працюємо", — зазначив Віталій Кім.

Нагадаємо, 1 березня на територію Миколаївської області зі сторони Херсонської області прорвалася колона російської техніки, яка слідувала у бік Нового Бугу. Приблизно о 13:30 на території Баштанського району зав’язався бій, у результаті якого Збройні сили України та місцеві жителі розбили колону РФ та захопили частину техніки.