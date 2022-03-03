Ситуація у Миколаївській області: у Вознесенську окупанти підірвали міст, тероборона відступила

Ворог намагається триматися.

Голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім розповів про ситуацію у регіоні. З його слів, бої точаться у кількох точках - Снігурівка, Баштанка, усі села між ними.

Про це пише Суспільне.

“Ворог ще не перетнув Південний Буг, тому там може є й диверсійні групи. Частина, що ліворуч Південного Бугу, вона наша, спокійна. Вище Южноукраїнська теж спокійно, тільки бомбардують, але фізично технікою вони ще не прийшли”.

“Ситуація на Миколаївщині стабільно напружена. Ворог їздить східною частиною області, винищує техніку. З ними воюємо. На ранок вони зайшли до Вознесенська, підірвали мости, тероборона відступила. Частина окупантів у Вознесенську в будинках, розбіглися, наразі техніка - у подвір’ях цивільного населення. Ми не можемо по них стріляти. Перечекаємо, поки вони відійдуть, і тероборона відіб’є їх з позицій”, - сказав він.