Ситуація у Покровську гірша, ніж звітують: ворог майже біля міста – Стерненко

Згідно зі свідченнями військових, які безпосередньо перебувають на передовій, до командування не доходять звіти про реальну ситуацію на фронті.

На Покровському напрямку ситуація продовжує загострюватися. За останніми даними, ворог перебуває значно ближче до міста, ніж вказано у відкритих джерелах – не 3 кілометри, а набагато менше.

Про це повідомив військовий блогер Сергій Стерненко.

Згідно зі свідченнями військових, які безпосередньо перебувають на передовій, проблеми, що виникли ще влітку, залишаються невирішеними.

"Брехня у доповідях нагору, відправка військових на вже зайняті противником позиції з запевненням, що вони наші, стирання підрозділів у контрнаступах замість посилення оборонних рубежів, заохочення командирів, що не виконують завдання, і покарання для тих, хто в надважких умовах не допускає розвалу фронту. Про це кажуть солдати, але нагору йде інформація, що "ситуація важка, але контрольована"", – пише Стерненко.

Окрему увагу викликає ситуація у 32-й окремій механізованій бригаді, яка зазнає значних втрат через брак належного забезпечення та організації. Стерненко також додав, що попри складну ситуацію на фронті, командувач ОТУ “Донецьк” генерал Луценко, який нещодавно отримав генеральське звання, сьогодні отримав чергову нагороду.

Нагадаємо, російські війська нібито мають намір оточити і відрізати Покровськ, а не атакувати його безпосередньо, зазначає аналітик Forbes Девід Акс.