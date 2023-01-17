Ситуація у Соледарі: у ЗСУ прокоментували заяви окупантів про "захоплення" міста

Навіть там, де росіяни просунулися, по них ведеться перманентний вогонь артилерії.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів про ситуацію в Соледарі Донецької області. Він прокоментував бравадні заяви окупантів про "захоплення" міста.

Про це Череватий сказав в ефірі телеканалу "Freeдом".

"Зараз у них обережний "писк", що нібито вони досягли успіху (в Соледарі). Якщо ж ви такі хоробрі і все захопили, то чому не показуєте це детально. А у них все обережно. І навіть цю недоперемогу вони ділять між злочинцями "Вагнера" і кадровими військовими РФ. 10-тисячне місто вони не можуть захопити і брешуть, що вони його захопили", – зазначив речник Східного угруповання ЗСУ.

За його словами, в Соледарі, навіть там, де росіяни просунулися, по них ведеться перманентний вогонь артилерії. Окупанти намагаються сховатися у вцілілих будівлях, але по них ведеться жорсткий вогонь.

"Це чергова "піррова перемога", де багато шуму. Де ваша стратегічна наступальна операція, де ви прорвали систему оборони, де ви чогось досягли? Це просто бравада. Захопити селище не змогла регулярна армія, а взяла якась зграя злочинців, штрафбат? Тоді виникає питання, чи армія це взагалі", – підсумував Череватий.

Ситуація в Соледарі

Вчора, 16 січня, Сергій Череватий запевнив, що українскі підрозділи тримають оборону в Соледарі і на підступах до міста.

Раніше журналіст Юрій Бутусов і командир підрозділу аерозвідки ЗСУ Роберт Бровді (позивний “Мадяр”) повідомляли, що ЗСУ відступили з Соледара. У відповідь заступниця міністра оборони України Ганна Маляр наголосила, що в Соледарі тривають бої. Вона попередила, що оприлюднювати інформацію про дії ЗСУ мають право лише уповноважені особи.

Читайте також: