Ситуація у Суджі: росіяни скаржаться на відсутність евакуацію і вимагають від влади допомоги

Місцеві росіяни у коментарях скаржаться, що насправді евакуацію ніхто не проводить і людей кинули напризволяще
У місті Суджа Курської області, куди, за інформацією російських пропагандистів нібито просуваються українська сили (Україна ситуацію не коментує), досі не проведена евакуація.
Місцевий губернатор "відзвітував", що автобусами з територій, що обстрілюються, вивезено понад 200 осіб.
"Організували вивіз жителів з територій прикордоння, що обстрілюються, підготували пункти тимчасового розміщення та забезпечили їх усім необхідним, працюють психологи. У регіон виїхали медики з Москви та Санкт-Петербурга", – запевнив губернатор Курщини.
Натомість місцеві росіяни у коментарях скаржаться, що насправді евакуацію ніхто не проводить і людей кинули напризволяще. "Русские своих не бросают", як то кажуть.
У коментарях в місцевих пабліках – голосіння і благання про допомогу, щоб вивезти близьких із зони бойових дій. Заради справедливості додамо, що росіяни так і не отямилися, бо досі ставлять запитання "а нас за что".
Натомість російські так звані "воєнкори" ниють про стрімке просування ЗСУ і показують, що Суджа тепер стає схожою на Бахмут і Авдіївку.
Раніше російські "воєнкори" заявляли про втрату чотирьох населених пунктів у Курській області.
Нагадаємо, що вчора, 6 серпня, російські пропагандисти повідомили про нібито рейд українських сил до Курської області РФ. Українська сторона цю інформацію досі не коментує.
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