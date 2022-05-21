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Ситуація у Сєвєродонецьку: на околицях міста точаться бої, шестеро мирних жителів загинули

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Ситуація у Сєвєродонецьку: на околицях міста точаться бої, шестеро мирних жителів загинули

Фото: Associated Press

У Луганській області російські війська продовжують обстрілювати Сєвєродонецьк.

На околицях міста точаться бої. Шестеро загиблих.

Про це повідомив Сергій Гайдай, керівник Луганської ОВА.

“Ще зранку 20 травня росіяни обстріляли школу, у підвалі якої від початку війни ховалися жителі нових районів Сєвєродонецька. Як наслідок, дві людини загинули на місці, ще трьох госпіталізовано. Двоє загиблих та поранена – члени однієї родини. Ввечері, поблизу свого будинку, в Сєвєродонецьку загинули чоловік і жінка. Двох жінок вбито російськими обстрілами в Лисичанську та Привіллі”, - сказав він.

© Сергій Гайдай
Фото: Сергій Гайдай

Крім того, поранено в ногу волонтера, який працював в гуманітарному штабі в Сєвєродонецьку. За день – близько 50 зруйнованих будинків. 

“Важко порахувати, скільки житла щодня нищать в селах Гірської та Попаснянської громад, які регулярно страждають від авіації. Однак тільки в Лисичанську за добу пошкоджено 23 будинки, у сусідньому Привіллі – 16. П’ять – у Сєвєродонецьку”, - додав він. 

Нагадаємо, російські окупаційні війська протягом 19 травня вели наступальні дії в районі Лисичанська та Сєвєродонецька. У результаті обстрілів на Луганщині загинули 13 людей, зруйновано понад 60 будинків.

Через ворожі обстріли із Луганської області вже третю добу не проводять евакуацію (жестовою мовою)

Через ворожі обстріли із Луганської області вже третю добу не проводять евакуацію (жестовою мовою)

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