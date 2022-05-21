Ситуація у Сєвєродонецьку: на околицях міста точаться бої, шестеро мирних жителів загинули

У Луганській області російські війська продовжують обстрілювати Сєвєродонецьк.

На околицях міста точаться бої. Шестеро загиблих.

Про це повідомив Сергій Гайдай, керівник Луганської ОВА.

“Ще зранку 20 травня росіяни обстріляли школу, у підвалі якої від початку війни ховалися жителі нових районів Сєвєродонецька. Як наслідок, дві людини загинули на місці, ще трьох госпіталізовано. Двоє загиблих та поранена – члени однієї родини. Ввечері, поблизу свого будинку, в Сєвєродонецьку загинули чоловік і жінка. Двох жінок вбито російськими обстрілами в Лисичанську та Привіллі”, - сказав він.

Фото: Сергій Гайдай

Крім того, поранено в ногу волонтера, який працював в гуманітарному штабі в Сєвєродонецьку. За день – близько 50 зруйнованих будинків.

“Важко порахувати, скільки житла щодня нищать в селах Гірської та Попаснянської громад, які регулярно страждають від авіації. Однак тільки в Лисичанську за добу пошкоджено 23 будинки, у сусідньому Привіллі – 16. П’ять – у Сєвєродонецьку”, - додав він.

Нагадаємо, російські окупаційні війська протягом 19 травня вели наступальні дії в районі Лисичанська та Сєвєродонецька. У результаті обстрілів на Луганщині загинули 13 людей, зруйновано понад 60 будинків.

Через ворожі обстріли із Луганської області вже третю добу не проводять евакуацію (жестовою мовою)