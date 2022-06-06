Ситуація у Сєвєродонецьку знову трохи погіршилася: голова Луганської ОВА розповів про бої у місті

Ситуація у Сєвєродонецьку знову трохи погіршилася: голова Луганської ОВА розповів про бої у місті

Ситуація на Луганщині залишається стабільно важкою, наразі найзапекліші бої тривають у місті Сєвєродонецьк.

Про це 6 червня в ефірі телемарафону повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Ситуація залишається стабільно важкою. Найзапекліші бої тривають у місті Сєвєродонецьк. Бої відбуваються достатньо динамічно, тобто нашим захисникам вдалося на певний час зробити контрнаступ, вони звільнили майже половину міста. Але зараз ситуація знову трохи погіршилася - ті позиції, які були в промзоні, які постійно там боронять хлопці, лінію в Сєвєродонецьку, лінію захисту, лінію оборони, то там вони і зараз залишаються, саме в промці", - зазначив він.

Очільник області також наголосив, що російські окупанти суттєво збільшили кількість обстрілів і по Сєвєродонецьку, і по Лисичанську. "Ми відчуваємо, що набагато більше обстрілів стало - і по Сєвєродонецьку, і по Лисичанську. Руйнують все повністю. У них така стандартна тактика випаленої землі", - сказав Гайдай.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 103-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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