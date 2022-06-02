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Ситуація у Сєвєродонецьку та обстріл Львівщини: головні події ночі 2 червня

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Ситуація у Сєвєродонецьку та обстріл Львівщини: головні події ночі 2 червня

Фото: Вікіпедія

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні події ночі 2 червня:

  • Наразі у Сєвєродонецьку тривають запеклі бої, українські захисники роблять все від них можливе, аби утримати свої позиції. Доля міста стане відома вже цієї ночі. Про це заявив керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Читати далі –>
  • Сєвєродонецьк - місто велике, ворог ще має спробувати утримати його. Про це в ефірі телемарафону єдиних новин сказав речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник. Читати далі –>
  • Ракетний удар у Львівській області був завданий по об’єкту транспортної інфраструктури. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. Читати далі –>
  • Внаслідок ракетного удару, який завдали російські окупанти по Львівській області, було поранено п'ятеро людей. Читати далі –>
  • Три поїзди, які затрималися через удар по залізничній інфраструктурі, відновили рух. Пасажирам нічого не загрожує. Читати далі –>

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