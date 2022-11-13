Стала відома поточна оперативна ситуація на півдні Україні: підсумок за 12.11.2022

Про це інформує оперативне командування «Південь».

Ситуація у Таврійській операційній зоні залишається напруженою, але підконтрольною силам оборони.

Підрозділи сил оборони продовжують проводити стабілізаційні заходи та закріплюються на зайнятих позиціях.

Звільнені від окупантів міста та села Херсонщини й Миколаївщини повертаються до життя за української юрисдикції.

До Херсонщини і самого обласного центру повернулась легітимна влада.

Що відбувається в Херсоні

11 листопада 2022 року Херсон повернувся під контроль України після втечі окупантів під вогневим тиском ЗСУ на лівий берег Дніпра. Станом на 12 листопада відомо про 60 деокупованих населених пунктів Херсонщини.

У Херсоні відновили мовлення українського телебачення й радіо. Окрім того, тривають роботи над поверненням електропостачання до міста.

Міська влада повідомила, що до Херсона також вже прибувають гуманітарні вантажі, бо там бракує харчів, ліків та води.

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