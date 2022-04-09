Ситуація у тимчасово окупованій Херсонській області стає все критичнішою - міськрада

Люди залишають регіон.

У тимчасово окупованій Херсонській області ситуація стає складнішою. Мирні жителі залишають регіон.

Про це повідомила Херсонська міська рада.

“На Херсонщині постійно тривають сильні вибухи та Гради на околицях міста. Ситуація в області стає все критичнішою. Інформацію щодо постраждалих людей та обсягів руйнувань встановити наразі неможливо. За попередніми даними, лише із Херсона виїхало понад 15% людей. Із окупованих сіл - практично кожний п’ятий мешканець”, - сказано у повідомленні відомства.

Раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що на Херсонщині російські окупанти стали в оборону та утримують угруповання на правому березі. Проте вони планують здати місто.

“У Херсонській області вони (окупанти, – ред.) давно стали в оборону. Утримують невелике угруповання на правому березі, яке підгризають наші війська. Проблема в тому, що там перерізана іригаційними каналами місцевість, через яку дуже важко наступати, форсувати, перебиратися. Це нашим військам нелегко дається”, - розповів Олексій Арестович.

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