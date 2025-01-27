Ситуація у Великій Новосілці: у ЗСУ розповіли, що відбувається в населеному пункті

Армія РФ захопила значну частину селища Велика Новосілка в Донецькій області. Підрозділи ЗСУ не потрапили в оточення, бо встигли відійти ближче до околиць.

Про це розповів речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

"Для уникнення оточення українських сил в південній частині населеного пункту, вони звідти були виведені. Українські сили перебувають на деяких позиціях в межах населеного пункту, але це ближче до його околиці. Будь-які інші дії могли б спричинити їхнє оточення та непотрібні втрати серед українських захисників. Тому станом на зараз росіяни увійшли до значної частини населеного пункту. Українці утримують пені його рубежі, щоб не ворог не пройшов далі", - сказав Трегубов.

За словами військового, на Покровський напрямок припадає майже половина бойових зіткнень з тих, що відбуваються на фронті. Зокрема, окупанти намагаються оточити Покровськ з західного боку.

"Таким чином боєзіткнень там дуже й дуже багато. Інша справа, що росіяни не йдуть на нього в лоб. Якщо раніше росіяни йшли в лоб на населені пункти, не рахуючись зі втратами так, нібито людей у них безмежна кількість, то зараз вони вперше почали воювати по науці. Не просто лобовими хвилями, а з намаганням обійти велике місто й змусити українські сили з нього вийти. Саме це ми бачимо у Покровську", - розповів Віктор Трегубов.

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