Ситуація у Вовчанській громаді на Харківщині: як окупанти тероризують місцевих

Ворог без упину обстрілює Вовчанську громаду, артилерія не замовкає.

Російські загарбники посилили обстріли Вовчанської громади на Харківщині. За останні дні на цьому напрямку росіяни скинули 22 КАБи (керовані авіаційні бомби).

Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.

"Останнім часом російські загарбники активізували обстріли Вовчанської громади. За ці дні було скинуто 22 КАБи на Вовчанському напрямку. Також російська армія без зупину обстрілює з артилерії Липецьку і Вовчанську громади, селище Козача Лопань та Куп'янський район", - розповів він.

Ворог використовує реактивні системи залпового вогню, артилерію та безпілотники для атак на ці населені пункти.

Тактика російських військ залишається незмінною: спочатку вони застосовують артилерію та авіацію, а потім малі штурмові групи заходять під прикриттям бронетехніки.

Волошин зазначив, що ворог намагається поширити паніку серед цивільного населення, розповсюджуючи фейки та недостовірну інформацію. Метою цих дій є створення невпевненості у суспільстві та переконання місцевого населення в загрозі, яка насувається через кордони.

Незважаючи на активність ворога, Сили оборони України стримують його та контролюють відповідні ділянки місцевості. Наразі ситуація залишається під контролем українських військових.

Нагадаємо, видання Politico написало, що Харків та його околиці зазнають інтенсивних атак з боку російських військ, що може знаменувати початок вирішальної битви, яка матиме значний вплив на результат війни.

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