Ситуація в акваторіях Чорного та Азовського морів: у Генштабі розповіли про небезпеку

Російські кораблі в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують залучатись до ракетних ударів по території України.
Також ворожі судна намагаються ізолювати район ведення бойових дій та здійснюють розвідку.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ від 2 травня.
"В акваторіях Чорного та Азовського морів кораблі противника залучаються до ракетних ударів по території України, виконують завдання ізоляції району ведення бойових дій та ведуть розвідку", - наголосили у Генштабі.
Нагадаємо, російські окупанти у понеділок, 2 травня, ракетами обстріляли об'єкт цивільної інфраструктури в Одесі. Через обстріл Росією є загиблі та поранені.
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