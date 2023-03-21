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Ситуація в Авдіївці: чи наближається весняний російський наступ до кульмінації

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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Ситуація в Авдіївці: чи наближається весняний російський наступ до кульмінації

Фото: Deepstatemap

Противник дещо знизив свій оперативний тиск на наші бойові порядки.

Кульмінація наступу російських військ, найвища точка бойових дій під час війни, ще не настала.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua розповів військовий аналітик полковник Петро Черник.

"На мій погляд, найвища точка бойових дій ще не настала. Противник дещо знизив свій оперативний тиск на наші бойові порядки. Кульмінація буде тоді, коли ми матимемо підтверджені дані від нашого Генштабу, що противник перейшов до бойової оборони. Тоді будемо вважати, що ця кульмінаційна точка їхнього специфічного контрнаступу відбулася", - сказав Черник.

Нагадаємо, що битва за Бахмут може обернутися для ворога поразкою, ідентичною тій, що нацисти зазнали під Сталінградом. Однак наразі невідомо, чи влаштують ЗСУ контрнаступ саме на Бахмутському напрямку.

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Дата публікації
Перегляди
290
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