Ситуація в Авдіївці змінюється не по днях, а по годинах — Барабаш

Штурмові дії окупантів в Авдіївці не припиняються цілодобово. Ворог кидає на захоплення міста багато техніки та особового складу.
Ситуація в Авдіївці змінюється не по днях, а по годинах, а загальна ситуація на цьому напрямку дуже непроста.
Про це розповів очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону.
"Дійсно, ситуація дуже непроста на нашому напрямку. Ворог тисне, штурмові дії не припиняються ні вдень, ні вночі. Намагаються росіяни виконати поставлені задачі й взяти місто. Дуже багато останнім часом кидають техніки та особового складу. Фіксуємо тисячі мертвих, вибачте, "макак" навколо Авдіївки. Хлопці розповідають й по камерах видно, коли дрони літають", - розповів Барабаш.
За його словами, загарбники намагаються компенсувати свої невдачі на полі бою кількістю обстрілів по позиціях наших воїнів, а також території громади. Лише за минулу добу окупанти завдали по громаді 46 масованих ударів.
"По позиціях звичайно рахується сотнями. Іноді заїжджаючи в місто й перебуваючи там декілька годин - заїжджаєш й картинка одна, а виїжджаєш - вже інша. Місто змінюється не по днях, а годинах", - сказав посадовець.
Водночас триває евакуація місцевого населення. Її часто скасовують, оскільки ворог не цурається бити по дорогах. Станом на сьогодні, 24 грудня, в Авдіївці залишаються 1206 людей. За період загострення на напрямку населений пункт покинули майже 350 людей.
Наразі електропостачання та опалення у місті немає. Востаннє світло було ще у квітні 2022 року. Енергетики намагались відновити його, однак потрапляли під обстріли ворога.
"Води не було ще до початку повномасштабної війни, а газу з травня 2022 року", - додав голова МВА.
Нагадаємо, Авдіївка - стратегічно важливий опорний пункт оборони, утримання якого дозволяє контролювати значну частину фронту. Розпорядженням командувача сухопутних військ Олександра Сирського 23 грудня до складу військ у Авдіївці зараховано поповнення. Це сталось вперше за два місяці. Однак ця кількість людей досі недостатня для того, щоб закрити кількість втрат з різних причин.
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