Ситуація в Авдіївці: ЗСУ відходять зі зруйнованих позицій, є втрати полоненими

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський розповів про ситуацію в Авдіївці Донецької області станом на 21:00 п’ятниці, 16 лютого.

Бригадний генерал повідомив у Telegram, що в Авдіївці точаться важкі бої, російські війська продовжують артилерійські обстріли та масовані бомбові удари, якими фактично стирають місто з лиця землі.

Ворог кинув на штурм усі резерви, які перекидають з інших напрямків, і намагається продавити оборону захисників України.

Сили оборони України продовжують стримувати російських окупантів, які переважають кількісно в особовому складі, артилерії та авіації.

Командувач розповів, що з початку доби в районі Авдіївки наші захисники відбили більш ніж 30 атак росіян. Агресор здійснив 20 авіаударів і понад півтори сотні артилерійських обстрілів. Крім Авдіївки, артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали майже 20 навколишніх населених пунктів, серед яких Новобахмутівка, Бердичі, Ласточкине, Невельське та ін.

“Зі зруйнованих позицій українські воїни виходять маневром і закріплюються на нових рубежах оборони. Підкреслюю, пріоритет — збереження життя наших бійців. Тому в разі потреби вони відходять на нові позиції. На привеликий жаль, під час одного з таких виходів декілька наших бійців потрапили в полон. Будемо боротися за звільнення кожного побратима”, — написав Тарнавський.

Він додав, що евакуація поранених ускладнена безперервними обстрілами, але здійснюється. За словами генерала, захисникам перекидаються потрібні резерви. Дієвим також залишається постачання боєприпасів. Підрозділи утримують визначені рубежі оборони відповідно до оперативної обстановки.

Триває пожежа на Авдіївському коксохімічному заводі, де російські терористи внаслідок обстрілів підпалили цистерну із залишками нафталіну та бітумну смолу на складі.

“Для розуміння масштабів наступу противника та його “сточування”. Левова частина втрат окупантів на Таврійському напрямку припадає саме на Авдіївку. Лише з початку року втрати окупантів на цьому напрямку склали 20 018 осіб, 199 танків та 481 бойова бронемашина (1 січня — 15 лютого 2024 р.)”, — додав Тарнавський.

Він наголосив, що Авдіївська оборонна операція триває. Ворог платить найвищу ціну.

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