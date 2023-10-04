Ситуація в Азовському морі раптово змінилася: у ВМС ЗСУ розповіли про маневри ворожих ракетоносіїв

Після тривалої перерви російські окупанти вивели в Азовське море кораблі, які є носіями крилатих ракет типу "Калібр".

Ситуація в Чорному морі напружена , але контрольована, зараз там перебуває до п’яти російських кораблів. Водночас фіксуються зміни у поведінці противника в Азовському морі.

Про це на брифінгу розповів речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

"Новим є наявність зараз в Азовському морі двох ракетоносіїв, загальний залп може складати до восьми ракет. Окрім того, там перебуває один бойовий корабель. Чим це викликано, поки що сказати не готовий, але бачимо не те щоб зміну тактики, вони намагаються періодично переміщувати ці одиниці між портами", - сказав Плетенчук.

Він уточнив, що йдеться про два порти у тимчасово окупованому Криму - Феодосійський та Севастопольський, а також - Новоросійський порт РФ.

За даними речника ВМС ЗСУ, російські кораблі зараз намагаються якомога менше заходити до Севастополя, адже не відчувають звичного для них рівня безпеки. Водночас ракетоносії окупантів вимушені періодично заходити у цей окупований український порт, бо тільки в ньому відбувається завантаження ракет "Калібр".

"Решта кораблів тримається ближче до Новоросійська", - додав Плетенчук.

Крім того, після приблизно тижневого "послаблення" противник знов посилив охорону Керченського мосту, і зараз окупанти "прикрили" морські підходи до шляхопроводу близько десятьма катерами тощо.

Нагадаємо, речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк розповіла, що у Чорному морі кораблі продовжують використовувати гуманітарний коридор. Україна має певну потужність і несе загрозу для ЧФ Росії.

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