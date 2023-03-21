"Ситуація в Бахмуті та Авдіївці відрізняються" - експерт розповів про провальну стратегію росіян

Окупанти намагаються захопити міста майже однаковими оперативно-тактичними діями.
Російські загарбники намагаються повторити в Авдіївці такий же сценарій, як у Бахмуті. Утім, ситуація в Бахмуті та Авдіївці відрізняються, а окупанти цього не враховують.
Таку думку висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, передає 24 Канал.
За словами експерта, росіяни поставили собі завдання щонайменше у двох-трьох точках проводити наступальні дії усіма силами та засобами. Задля цього вони можуть забрати частину військових з фронту на Херсонському, Луганському та Запорізькому напрямках і перекинути їх на Бахмутський та Авдіївський напрямок.
"Бахмут – це інформаційний капкан, в який вони самі потрапили. Його треба уже або взяти, або померти під ним. Тому вони звідти уже не відійдуть. А Авдіївка межує в з Донецьком та Ясинуватою, по об'їзній дорозі між Донецьком та Макіївкою. Це небезпечний клин для росіян",
– підкреслив полковник запасу ЗСУ.
Експерт наголошує, що окупанти кидатимуть усі сили та не зменшать тиску на точках Бахмута та Авдіївки. Зокрема, Авдіївку окупанти намагаються взяти майже однаковими оперативно-тактичними діями. Тоді як ахмут – широким обхватом, оскільки це великий населений пункт.
"Саме тому в росіян нічого в Авдіївці не виходить. Вузька ширина фронту та малі групи, якими вони намагаються захопити місто, розбиваються нашими фланговими ударами. Це дуже просто зробити", – наголосив Світан.
Світан каже, щойно російські військові зайдуть далі в сторону Слов'янська, то флангові удари з Білогорівки та Бахмута можуть відрізати і повністю оточити ПВК "Вагнер". Експерт зазначив, що такого сценарію дуже бояться "вагнерівці", адже російська армія може не прийти їм на допомогу.
Нагадаємо, через постійні намагання ворога оточити Авдіївку, що на Донеччині, це місто найближчим часом може стати "новим Бахмутом".
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