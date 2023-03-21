"Ситуація в Бахмуті та Авдіївці відрізняються" - експерт розповів про провальну стратегію росіян

Російські загарбники намагаються повторити в Авдіївці такий же сценарій, як у Бахмуті. Утім, ситуація в Бахмуті та Авдіївці відрізняються, а окупанти цього не враховують.

Таку думку висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, передає 24 Канал.

За словами експерта, росіяни поставили собі завдання щонайменше у двох-трьох точках проводити наступальні дії усіма силами та засобами. Задля цього вони можуть забрати частину військових з фронту на Херсонському, Луганському та Запорізькому напрямках і перекинути їх на Бахмутський та Авдіївський напрямок.

"Бахмут – це інформаційний капкан, в який вони самі потрапили. Його треба уже або взяти, або померти під ним. Тому вони звідти уже не відійдуть. А Авдіївка межує в з Донецьком та Ясинуватою, по об'їзній дорозі між Донецьком та Макіївкою. Це небезпечний клин для росіян",

– підкреслив полковник запасу ЗСУ.

Експерт наголошує, що окупанти кидатимуть усі сили та не зменшать тиску на точках Бахмута та Авдіївки. Зокрема, Авдіївку окупанти намагаються взяти майже однаковими оперативно-тактичними діями. Тоді як ахмут – широким обхватом, оскільки це великий населений пункт.

"Саме тому в росіян нічого в Авдіївці не виходить. Вузька ширина фронту та малі групи, якими вони намагаються захопити місто, розбиваються нашими фланговими ударами. Це дуже просто зробити", – наголосив Світан.

Світан каже, щойно російські військові зайдуть далі в сторону Слов'янська, то флангові удари з Білогорівки та Бахмута можуть відрізати і повністю оточити ПВК "Вагнер". Експерт зазначив, що такого сценарію дуже бояться "вагнерівці", адже російська армія може не прийти їм на допомогу.

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Нагадаємо, через постійні намагання ворога оточити Авдіївку, що на Донеччині, це місто найближчим часом може стати "новим Бахмутом".

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