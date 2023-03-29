Ситуація в Бахмуті: у Міноборони розповіли, чим зумовлена оборона міста

Російські війська концентрують найбільші свої наступальні спроможності на Бахмутському напрямку. Ситуацію у місті Бахмут ворог намагається як "апокаліптичну", аби чинити моральний тиск на українців

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, Москва намагається змістити акценти, аби "перелякані" українці почали тиснути на військово-політичне керівництво щодо припинення оборонних дій.

"Власне, так і виглядає інформаційно-психологічне підкріплення військових дій. Зміщений акцент - розглядати Бахмут як апокаліптичну подію та робити з цих боїв поділ реальності на "до" і "після". Цей психологічний трюк використовується для навіювання потрібних ідей і наративів ворога," - написала Маляр.

Вона наголошує, зараз РФ просуває три основні медійні тези:

рішення утримувати Бахмут нібито політичні;

утримувати його немає сенсу, тому що майже все в оточенні;

героїзм українських бійців нібито роздмухує українська пропаганда.

Серед головних завдань ворога Маляр, зокрема називає підірвати довіру нашого суспільства і військових до рішень командування по Бахмуту та спровокувати наше військове керівництво на помилкові дії.

Оборона Бахмута зараз зумовлена оперативно-тактичною доцільністю, а рішення ухвалюються грамотні, зважені та спрямовані на виконання актуальних оборонних завдань, каже Маляр. Сили оборони захищають Бахмут так само відчайдушно, як і кожен інший населений пункт, додала вона.

"Застосування наших сил і засобів визначається не політичною доцільністю, а тим, які ресурси необхідні для відсічі ворогу та виконання бойових завдань на даному напрямку", - зауважила Маляр.

Оборона Бахмута

Президент Володимир Зеленський вважає: якщо Бахмут паде, буде тиск як з боку міжнародної спільноти, так і всередині України. Глава держави певен, що поразка у битві за Бахмут буде радше більш політичною поразкою, ніж тактичною.

Інститут вивчення війни наголошує, якщо росіяни захоплять Бахмут, це буде завершенням російського весняного наступу.

Тим часом у ЗСУ наголошують, що на Бахмутському напрямку протягом останніх кількох днів дещо зменшилась кількість бойових зіткнень. Це може свідчити про певне перегрупування окупаційної армії Росії.

За словами командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександра Сирського окупанти намагаються сконцентрувати головні свої зусилля на Бахмутському напрямку і не залишають спроб оточити та захопити місто.

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