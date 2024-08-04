Ситуація в Часовому Яру: DeepState повідомив про закріплення росіян на західному березі каналу (мапа)

Росіяни групами по 4-6-8 людей переправляються через канал і намагаються закріпитися в приватних будинках.

Ворог проводить спроби закріпитися на західному березі каналу в Часовому Яру в Донецькій області.

Про це повідомляє аналітичний канал DeepState.

"Дуже динамічна ситуація в самому місті, адже кацапи групами по 4-6-8 чоловік переправляються через канал і намагаються закріпитися в приватних будинках". - пишуть військові фахівці.

Часів Яр - ситуація на фронті Фото: DeepState

Окупантів вдається знищити, але поки ліквідують одну групу, встигає перебігти нова. І так по замкнутому колу, кажуть DeepState.

Щодо ситуації на ділянці лінії бойового зіткнення, то інформація уточнюється, відповідно до ситуації.

Нагадаємо, напередодні російські окупанти перетнули мікрорайон "Канал" в місті Часів Яр. Їхнє просування тривало до першого західного кварталу міста.

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