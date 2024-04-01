Ситуація в Чорному морі: Гуменюк розповіла про загрозу

Наразі російська армія не виводила ракетоносії до Чорного моря. Втім, з акваторії залишається небезпека. Зокрема, окупанти періодично намагаються атакувати острів Зміїний на Одещині.

Про це під час брифінгу повідомила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

"Ворожі кораблі суттєво затиснуті у південно-східній частині акваторії Чорного моря, не проявляють активності. Об’єктивно ми розуміємо: небезпека та, зокрема, ракетна загроза, з моря нікуди не поділася. Загальна готовність ракетоносіїв у ворога залишається високою", - наголосила вона.

Наразі носії російських ракет перебувають у пунктах базування і майже не застосовуються у виходах на бойове чергування. Втім, напередодні масованих комбінованих ракетно-дронових атак Росія таки вивела до Чорного моря два підводні ракетоносії. За словами Гуменюк, таким чином загарбники хотіли розосередити увагу сил ППО України. Адже таким чином в українських захисників буде підвищена увага до морського напрямку. Адже виявити пуски з підводного човна досить важко, а під час руху ракети прямують на дуже невисокій дистанції від води й радару їх складно помітити.

"Але сам факт – сьогодні всі ракетоносії заведені до пункту базування, який, за інформацією британської розвідки, укріплюється, ущільнюється. Укріплюється охорона та оборона його обхідної частини. Більшість часу корабельне-катерний склад перебуває саме в пункті базування і викриття надводної обстановки здійснюється, переважно, радіолокаційним способом з середини цього пункту. Натомість ворог посилив активність безпілотних розвідників, якими збирає інформацію", - розповіла Гуменюк.

Тим часом окупанти намагаються тиснути авіацією і демонструвати своє панування у повітрі, адже корабельне-катерним складом вони не можуть контролювати північно-західну частину Чорного моря. Представниця ЗСУ каже, що є випадки, коли росіяни намагаються вести розвідку у районі острова Зміїний на Одещині, а також запускати у тому напрямки авіаційні ракети. Ці ракети, як правило, втрачають бойову спроможність ще над акваторією моря.

"Але сам факт намагання тероризувати цей регіон більше схожий на спроби зірвати функціонування навігаційного коридору. Тому що саме вздовж острова Зміїний проходять рекомендовані морські шляхи (для цивільного флоту - Ред)", - зауважила Гуменюк.

Як повідомлялося, останнім часом росіяни менше використовують "Калібри" під час атак через складнощі, які має з логістикою. Наразі окупанти намагаються замінити їх ефективнішими типами ракет.

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