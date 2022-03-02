Ситуація в Іванкові Київської області критична: журналіст перелічив звірства окупантів

Окупанти відкривають вогонь по мирних жителях, які пересуваються між селами або селищем на авто.
Селище Іванків Київської області шість днів перебуває під окупацією, усі підʼїзди заблоковані ворогом, люди перебувають у пастці та на межі гуманітарної катастрофи.
Про це повідомив журналіст Богдан Амінов у вівторок, 1 березня.
Він наголосив, що селище розташоване на шляху від ЧАЕС та білоруського кордону до Києва. Це важлива локація у війні, бо відкриває ворота на Чорнобиль або, навпаки, на столицю.
"Окупантом вбито священника ПЦУ Максима Козачину, інформація підтверджена з кількох джерел. Розстріляна автівка місцевого мешканця Олега Булавенка (його вбито). Російський окупант без попередження відкрив вогонь по мирній автівці по вулиці Запрудська. Тіло досі не можуть забрати через небезпеку", – йдеться у повідомленні Амінова.
Він також опублікував цілу низку фактів, що трапилися в селищі.
Яка зараз ситуація в Іванкові:
- Журналіст повідомив, що є відео, де зафіксовано момент звірського вбивства без причини (пообіцяв передатиколегам-журналістам за потреби).
- Марʼянівка, Полісся, Вишгородський район. Пʼятеро вбитих мирних мешканців біля школи внаслідок авіаудару окупанта. Є відео з тілами загиблих. (Надішлю фото за запитом).
- Російські військові, користуючись становищем, ведуть бойові дії, зокрема, на території населених пунктів. Гатили по вулиці Розважівській.
- Вулиця 8 Березня – вщент зруйновані будинки. Порахувати точну кількість не вдалося.
- Вулия Толочина – снаряд ворога потрапив у житловий будинок, не розірвавшись. Є підтвердження від власників житла.
- Вулиця Зої Космодемʼянської – згорілі будинки через бойові дії окупанта на кільцевій дорозі. Прилетіли снаряди.
- На кінці вулиці Івана Проскури ворог поцілив у газову трубу. Внаслідок вибухів повністю знищено два житлових комплекси на чотири квартири. Вісім сімей залишилися без житла.
- Вулиця Київська, біля аптеки – окупант відкрив хаотичний вогонь біля черги людей за медикаментами з невідомою метою. Є припущення – щоб залякати. Ніхто не постраждав.
- Ворог також відкриває вогонь по мирному цивільному населенню, які пересуваються між селами або селищем на автівках.
- Одна аптека біля поліклініки згоріла через обстріли окупанта разом із продуктовим магазином. Інша аптека на вул. Проскури частково розграбована (мародерство чи окупант – не встановлено).
- Іншу частину ліків встигли евакуювати. По селищу залишається ще кілька аптек. Деякі з них все ще продають, а не роздають ліки по запиту.
- Розграбовано (ким – не встановлено) магазин "Мегаполіс" біля центрального ринку.
- Хлібзавод в Іванкові працює. Але отрмати хліб – небезпечна справа для місцевих через окупантів, які вороже ставляться до мирного населення.
- Села Прибірськ, Оране, Кухарі – шостий день без світла, тепла, води. Їжа закінчується. У Прибірську в магазині не залишилося нічого. Немає навіть хліба (по селах його доставити нереально).
- Між селами переміщатися неможливо – російський окупант може відкривати вогонь. Люди хворіють по підвалах без доступу до тепла та медикаментів.
- Село Сукачі – внаслідок бойових дій ворог знищив десятки житлових будинків. Дані різняться – від 10 до 60 хат. Знищено трансформатор та деякі стовпи електропередачі.
- Зокрема, в Іванкові та селах навколо фіксуються регулярні стоянки ворожої військової техніки, також – на центральних вулицях міста.
- Кілька джерел підтверджують інформацію, що окупант просить їжу та воду по хатах, а також попереджає про вогонь на ураження всіх, хто пересуватиметься на автівках.
"Ситуація в Іванкові критична, там не тільки картини Марії Примаченко "згоріли" (це найменша біда, яка зараз там). Бо селище невелике, не має великих запасів їжі та інших речей першої необхідності, а також позбавлене безеперебійного світла та водопостачання. Населений пункт відрізаний від цивілізації. Це означає, що жодна з українських служб не може туди дістатися для допомоги", – йдеться у повідомленні Амінова.
Він наголосив, що всю ситуацію ускладнює те, що ворог вирішив зробити з Іванківщини стоянку для військової техніки. Скупчення ворожих військ тут відбувається через білоруський кордон і розміри цих колон сягають у кілометри.
Журналіст також зауважив, що з перших днів окупації місцева влада, зокрема керівництво ОТГ, з невідомих причин не інформує як слід місцевих мешканців та через соціальні мережі про ситуацію так, як це роблять, напркилад, на Сумщині, у Миколаєві та Херсоні. А ситуація у громаді близька до гуманітарної катастрофи.
‼️Іванків, Київська область.‼️ Шість днів під окупацією. Колеги-медійники, важливий пост. Збираю всю інформацію, яка...Опубліковано Bogdan Aminov Вівторок, 1 березня 2022 р.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
- Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
- гелікоптерів – 29 од;
- танків ‒ 198;
- ББМ ‒ 846;
- артилерійських систем – 77;
- засоби ППО - 7;
- РСЗВ - 24;
- цистерн з ПММ - 60;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
- катери – 2 одиниці;
- автомобільної техніки - 305.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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