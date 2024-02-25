Ситуація в Кринках та Ласточкиному: військовий експерт Світан відповів, чому довелося відійти

Від селища Очеретинської селищної громади Покровського району Донецької області Ласточкиного довелося відійти задля вирівнювання фронту, про що заявили ЗСУ.

Військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан прокоментував ситуацію "24 Каналу".

Зокрема Світан пояснив, що подібні дії відбуваються, аби зменшити лінію фронту і збільшити щільність війська. Він переконаний, що після відходу з Авдіївки буде перебудована лінія фронту туди, де вона більш укріплена.

Щодо ситуації в Кринках – селищі в Олешківській міській громаді Херсонського району Херсонської області, то раніше її коментувала речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. Вона зауважила, що це був показовий момент для російського телебачення, противник як зайшов, так і вийшов звідти, але вже із значними втратами.

Світан же переконаний, що зараз основне завдання перед ЗСУ на лівому березі – не створити лінію фронту, а працювати у форматі розвідки боєм. Тобто оприявлювати точки ворога, щоб потім їх накривати артилерію.

"Або спонукати відкриття вогню на себе. Це дуже складне і небезпечне завдання – провокувати рух колон ворога на себе, для того, щоб їх замкнути у вогняний мішок: коли за колоною відкривається вогонь зверху і ворога розчавлює по наших рубежах", – пояснив експерт.

Нагадаємо, вночі 25 лютого росіяни знову атакували мирні міста України. Ніч у деяких регіонах була дуже неспокійною.

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