Ситуація в "Курахівському мішку": військовий розповів про масовий штурм ворога

Окупанти проводили штурми за допомогою броньованої техніки і піхоти.

Сьогодні, 20 листопада в так званому "Курахівському мішку" росіяни проводили механізовані штурми, під час яких було залучено близько 15 одиниць техніки та декілька взводів піхоти.

Про це розповів військовий 24ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман".

За його словами, ворожу техніку знищували не тільки FPV, але й піхота з протитанковими засобами.

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"Розрахунок "Джавелін" та "Леопард" також добре відпрацювали протитанкові загородження. Піхоту хлопці утилізують скидами та FPV", – каже Бунятов.

Наразі на цьому напрямку ворог активний і продовжує роботу за допомогою бойових броньованих машин з десантом, додав він.

Раніше аналітик BILD Юліан Рьопке розповів, що росіянам залишилося 5,5 км до закриття котла на південь від Курахового.

Нагадаємо, військовий експерт Денис Попович попередив, що для Сил оборони існує загроза оточення на Курахівському напрямку.

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