Українські підрозділи перебуватимуть на Курщині "стільки, скільки нам потрібно".

Українське угруповання в Курській області РФ ніколи не було і зараз не перебуває в оточенні російської армії.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для Eurovision News.

"Цей наратив, що українці перебувають в оточенні на території Курської області, це тільки для того, щоб "пом'якшити" ситуацію, що ми там, але ми в оточенні", – пояснив президент намагання Кремля вкотре перевернути факти з ніг на голову.

За його словами українські військові утримуватимуть позиції на Курщині "стільки, скільки нам потрібно".

"Ми ніколи там не були в оточенні. Доказів цьому немає. Навпаки, є докази, що ми там не в оточенні. І навпаки, за час перебування в Курській області, ми взяли в полон тисячу росіян і обміняли на наших українських військових. Це і є правда", – наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Деякі політичні діячі в США зараз, на жаль, перебувають під впливом російських наративів. Зокрема, спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф. Зеленський запевнив, що Україна не буде погоджуватися з російськими наративами, звідки б вони не звучали.

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