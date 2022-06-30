Ситуація в Лисичанську важка, а в Сєвєродонецьку призначили "очільника": що відбувається в Луганській області

Ситуація в Лисичанську важка, а в Сєвєродонецьку призначили "очільника": що відбувається в Луганській області

Ситуація в Лисичанську 30 червня вкрай складна через постійні обстріли з боку російських військ, проте самих окупантів у місті немає і місто не оточене. Щодо Сєвєродонецька, то обласна влада радить місцевим жителям залишити місто, якщо є змога.

Російські війська наразі перебувають на околицях Лисичанська, але про вуличні бої ще не йдеться.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Вкрай важка ситуація (в Лисичанську – ред.), обстрілів багато. З декількох напрямків обстріли відбуваються, тому що російська армія підійшла з різних боків до Лисичанська. Вони, як завжди, вже відзвітували, що вони половину міста контролюють і місто в оточенні. Це неправда", – наголосив очільник області.

Він також повідомив, що поблизу Лисичанська дуже багато артилерії та особового складу ворога, а також порадив місцевим жителям постійно перебувати в укриттях.

Евакуація з міста наразі неможлива, загарбники мінують дороги дистанційно протитанковими мінами.

"Місто Лисичанськ набагато краще взагалі розташоване і географічно, і там висоти є, і є позиції більш для оборони придатні, ніж у Сєвєродонецьку. Віримо в ЗСУ, розраховуємо на стійкість наших хлопців і на те, що все таки триматимуть оборону. Росіян – ну дофігіща просто, вони лізуть зі всіх щілин, техніки просто неймовірна кількість і артилерії", – розповів Гайдай.

Він також поінформував, що водночас у Сєвєродонецьку загарбники призначили "очільника" міста, в якого 9 класів освіти, і який не розуміє, як керувати містом. Щодо інфраструктури Сєвєродонецька, то вона розбита вщент і окупанти її не відновлять, запевнив Гайдай.

"Люди, які планують виїхати (з Сєвєродонецька – ред.), я би радив їм виїжджати нехай навіть через Росію, через Грузію чи через інші варіанти. Але все ж таки – виїжджати, тому що там нічого толкового не буде вже", – попередив голова ОВА.

Нагадаємо, як повідомили в Генштабі ЗСУ, 30 червня російські війська обстрілюють позиції українських захисників у районі Лисичанська та ведуть штурмові дії в районі НПЗ.

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