Окупанти намагаються захопити порт, в облозі - 160 тисяч людей: яка ситуація в Маріуполі зранку 29 березня

Окупанти намагаються захопити порт, в облозі - 160 тисяч людей: яка ситуація в Маріуполі зранку 29 березня

Що відбувається в Маріуполі.

Маріуполь залишається найгарячішою точкою на Донеччині. У місті, де немає світла, води, опалення, зв'язку та продуктів, перебувають близько 160 тисяч людей. Пошкоджено 90% житлових будинків. Усі райони продовжують обстрілювати російські загарбники.

ТСН.ua зібрав усе, що відбувалося в Маріуполі за минулу добу, 28 березня.

У Маріуполі без води, світла і тепла перебувають близько 160 тисяч людей

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"На жаль, ще досить багато людей у ​​заблокованому Маріуполі. Ця цифра точно за 100 тис. населення, за нашими оцінками, близько 160 тис. людей перебувають сьогодні в блокованому місті Маріуполі, в якому сьогодні неможливо жити, бо немає нічого – ні води, ні світла, ні тепла, ні зв'язку.

І це страшно насправді. Те приниження, через яке проходить сьогодні кожен маріуполець ціною цієї російської окупації, це навіть неможливо передати словами", – повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Окупанти просувалися до центру Маріуполя

У Маріуполі протягом минулої доби російські окупанти продовжували просування до центру міста та вогневе ураження позицій наших військ, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

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Росія намагається захопити порт у Маріуполі

За даними розвідки Великої Британії, російські окупанти намагаються захопити порт у Маріуполі. Війська РФ найбільше позицій завоювали на півдні в районі Маріуполя.

У Маріуполі за 27 днів облоги загинули майже п'ять тисяч людей, пошкоджено 90% житлового фонду

Військові злочинці пошкодили 90% житлових будинків (2340), 40% — повністю зруйновані (1040). У приватному секторі окупанти пошкодили понад 61 тисячу будинків, понад 27 тисяч — повністю знищили, розповіли ТСН.ua в Офісі президента. За 27 днів облоги загинуло майже п'ять тисяч людей, у тому числі близько 210 дітей.

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Макрон готується до перемовин з Путіним щодо евакуації жителів Маріуполя

Президент Франції Еммануель Макрон завершує переговори з українською владою щодо гуманітарного коридору з Маріуполя і має намір провести перемовини щодо цього питання з президентом РФ Володимиром Путіним. Обговорити евакуацію маріупольців Макрон планує найближчими днями.

Венедіктова назвала ситуацію в Маріуполі геноцидом

Місто в облозі, без води, без їжі, без можливості виїхати, Росія цинічно знищує місто. Обстрілює пологові будинки, лікарні, місця, де ховаються люди з дітьми. Росія вивозить громадян проти їхньої волі. Прокуратура постійно отримує інформацію про сексуальні злочини в Маріуполі, розповіла генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

"Як прокурор, я обережно говорю про кваліфікацію для Маріуполя як геноциду, але як громадянин – я інакше сказати не можу. Путін не просто хоче Крим або Донбас, він хоче знищити наш народ. Ми це вже переживали в своїй історії. І зараз змушені переживати знову", – наголосила вона.

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Маріупольський державний університет відновить свою роботу в іншому місті України

Незважаючи на все пережите, МДУ продовжить працювати, тимчасово в іншому місті, заявив ректор університету Микола Трофименко.

Франція закликає врятувати жителів Маріуполя

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан закликав врегулювати ситуацію у Маріуполі, порівнюючи ситуацію у місті зі знищенням сирійського Алеппо. За словами міністра, якщо Захід нічого не зробить для допомоги мирним жителям оточеного Маріуполя, то це буде "колективна провина".

В Маріуполі російські війська вивозять дітей в Донецьк без згоди батьків

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