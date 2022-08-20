Ситуація в Мелітополі: мер повідомив про наслідки атаки ЗСУ та підрив партизанами електроопори

Під час атаки ЗСУ в ніч проти 20 серпня по одній з військових баз росіян в окупованому Мелітополі було знищено багато військової техніки та членів особового складу ворога.

Окрім того, місцеві партизани підірвали одну з електроопор, яку окупанти встановили, аби красти електроенергію з Запорізької АЕС.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Сьогодні зранку ми публікували відео, на якому можна побачити, що ППО (окупантів – ред.) не спрацювала і точно ліквідована велика чисельність як військової техніки, так і ворожих сил", – сказав міський голова.

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Він також прокоментував сьогоднішній ворожий обстріл житлових районів Мелітополя.

"Сьогодні вороги навмисно зробили диверсію на території нашого міста і випустили ракети з боку Криму по цивільних населених будинках мешканців міста Мелітополя. Мешканці встигли зафільмувати, як ракети летять з півдня на північ Мелітополя і потрапляють безпосередньо в цивільні будинки. Таким чином зруйновано 10 будинків та поранена одна мешканка нашого міста, яка доставлена до лікарні", – розповів Федоров.

"Ми безліч разів вже говорили, що рашисти прикриваються нашими мешканцями, як живим щитом. І сьогодні вони це точно довели, коли почали стріляти по цивільному населенню", – додав він.

Мер Мелітополя також повідомив, шо окупанти намагаються підключити Запорізьку АЕС до російської енергосистеми. Задля цього вони завезли до Мелітополя великовантажні машини з проводами і бочками з трансформаторним маслом. Проте місцеві партизани підірвали одну з електроопор, зіпсувавши плани загарбників.

Нагадаємо, росіяни завдали ракетного удару по житлових будинках Мелітополя в районі вулиць Українська та Герцена вночі.

Сталося це після того, як ЗСУ поцілили по черговій військовій базі окупантів у Мелітополі.

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