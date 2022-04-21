Ситуація в місті стрімко погіршується: що відбувається в Маріуполі 21 квітня

Ситуація в місті стрімко погіршується: що відбувається в Маріуполі 21 квітня

Маріуполь залишається найгарячішою точкою на Донеччині. 95% міста зруйновано російськими окупанти. Там немає світла, води, опалення, зв'язку, продуктів. Скільки людей залишається в місті - невідомо.

ТСН.ua зібрав усе, що відбувалося в Маріуполі за минулу добу, 20 квітня.

Пропагандисти РФ анонсували парад 9 травня у Маріуполі

Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє про маніпуляцію російської пропаганди щодо анонсу проведення на руїнах українського Маріуполя акції "безсмертний полк". Такі заяви варто розцінювати як анонсування повного збройного захоплення Маріуполя ЗС РФ.

Подоляк та Арахамія підтвердили: для переговорів щодо “Азову” готові їхати до Маріуполя

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк та народний депутат Давид Арахамія підтвердили заяву заступника командира полку "Азов" Святослава Паламаря щодо можливих переговорів про евакуацію військового гарнізону з російською стороною навіть у заблокованому місті.

Getty Images

"Путін хоче ліквідувати цих виродків": "Азов" заявив про появу різників з Бучі у Маріуполі

Російські окупанти не припиняють спроб взяти штурмом територію "Азовсталі" у Маріуполі. Про це розповів заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар. За його словами, ситуація у місті важка, подекуди критична. За підтримки танків, авіації, артилерії, зокрема і корабельної, піхоти, ракетних ударів ворог намагається прорватися. Оборонці Маріуполя мужньо захищаються.

"Просимо їх випустити": в "Азові" заявили, що цивільні в Маріуполі не можуть залишити підвали через обстріли

Цивільні, що перебувають на заводі "Азовсталь" у Маріуполі, не мають можливості покинути своїх підвалів. Люди бояться через постійні обстріли, попри заяви військ РФ про дотримання режиму тиші, який вони так і не здійснили. Про це у відеозверненні заявив заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар.

Associated Press

Для евакуації з Маріуполя: Україна підтримує ініціативу ООН про "великоднє перемир'я"

Україна підтримує ініціативу генсека ООН Антоніо Гутерріша про запровадження від 21 квітня великодньої чотириденної "гуманітарної паузи" в Україні. Ця пауза необхідна для безпечної евакуації тисяч цивільних осіб з багатостраждального Маріуполя. Про це повідомили в МЗС України.

Президент Європейської ради звернувся до мешканців та українських військових Маріуполя та Донбасу

Президент Європейської ради Шарль Мішель звернувся до мирних мешканців та українських військових Маріуполя та Донбасу. Він наголосив, що наша армія б’ється за незалежність України та європейські цінності. Про це він розповів під час візиту до Києва.

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“Хочу звернутися до цивільних людей та військових у Маріуполі та Донбасі. Знайте, що ви б'єтеся за європейську свободу та європейські цінності, за європейські демократичні засади. Ми зробимо все, що зможемо, щоб Україна перемогла. Вживемо всіх заходів. Ми з паном президентом (Зеленським, - ред.) обговорили деталі такої допомоги. Ми вирішили зробити трастовий фонд солідарності з Україною”, - наголосив Шарль Мішель.

Associated Press

Зеленський готовий обміняти військовополонених РФ на захисників і цивільних Маріуполя

Українська сторона готова обміняти російських військовополонених на безпечний прохід для українських цивільних та військових у Маріуполі, заявив президент Володимир Зеленський. Він повідомив, що в оточеному Маріуполі, на території заводу "Азовсталь" переховуються близько тисячі мирних жителів. За словами глави держави, ситуація в Маріуполі стрімко погіршується.

"Як ви думаєте, це реально?" – Арестович назвав 6 речей для деблокади Маріуполя

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що ситуація в Маріуполі є важкою проблемою та пояснив, чому деблокада міста наразі неможлива. Задля деблокади Маріуполя треба було б зробити шість речей, сказав радник голови ОП.

Катували струмом, аби вибити неправдиві зізнання: іноземець розповів про російський полон у Маріуполі

Студент третього курсу Маріупольського державного університету Гусейн Абдуллаєв потрапив у полон до окупантів 17 березня під час спроби залишити місто. Хлопець майже місяць піддавався жорстоким катуванням з боку окупантів, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Для безпечного виходу цивільних з Маріуполя можуть бути залучені союзники з НАТО – Держдепартамент США

Представник Держдепартаменту США повідомив, що союзники по НАТО можуть бути залучені до безпечного виходу цивільних осіб з Маріуполя. Американський високопосадовець сказав, що була певна надія, що росіяни можуть дозволити безпечний прохід цивільним особам і пораненим військовим з Маріуполя.

Associated Press

Пережила Голокост, але загинула від рашизму: у холодному підвалі Маріуполя померла 91-річна Ванда Об'єдкова

Через вісімдесят років після порятунку від нацистів Ванда Семенівна загинула під час війни із російською армією. У підвалі Маріуполя померла 91-річна Ванда Об'єдкова. Вона пережила Голокост, наприкінці життя хотіла знати лише одне: "Чому це відбувається знову?". Репортаж про жінку опублікували у виданні Chabad.org.

Нагадаємо, 23-річна дівчина провела спецоперацію з порятунку рідних і їхніх сусідів із заблокованого Маріуполя. Настя купила бус, завантажила його необхідним, знайшла водія, який погодився вивезти її батьків із міста.

Ірина Ісаєва та Макар Єрмаков записали включення зі своєї розбомбленої квартири у Маріуполі

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