Ситуація в регіонах України: під ворожим вогнем – 8 областей, є загиблі та поранені

Зокрема, на Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів загинули 4 цивільних людей, і ще 17 отримали поранення.

Російські окупанти за минулу добу, 28 січня, продовжували обстрілювати Україну. Під ворожим вогнем опинилися Сумська, Чернігівська, Запорізька, Луганська, Донецька, Харківська, Херсонська, Миколаївська області.

Про це йдеться у ранковому зведенні від обласних військових адміністрацій.

Чернігівщина

Було зафіксовано 3 обстріли за добу із мінометів у Новгород-Сіверському районі. Обійшлося без жертв та руйнувань.

Сумщина

Вчора протягом дня ворог здійснив 13 обстрілів територіальних громад − Білопільської, Глухівської, Зноб-Новгородської, Краснопільської, Шалигінської, Середино-Будської та Юнаківської. Стріляли з мінометів, артилерії, а також здійснили ракетний удар.

На території міста Середина-Буда внаслідок ракетного удару пошкоджено чотири багатоквартирні будинки, 26 приватних будинків, місцевий готель, адміністративну будівлю підприємства, будинок молитви релігійної організації, будівлю спорткомплексу, три магазини, кафе, дитячий садок, приміщення пошти.

У селі Юнаківка (Юнаківська громада) від вибухів частково пошкоджено дах та вікна у двох приватних будинках та одну господарчу споруду.

Запорізька область

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Оріхів, Червоне, Степове, Гуляйполе, Залізничне, Новоандріївка, Новоданилівка, Чарівне, Ольгівське, Малинівка, Білогір'я, Мала Токмачка, Юрківка, Лугівське, Темирівка, Кам'янське, Плавні, Малі Щербаки.

Надійшло 27 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів. Деталі уточнюються.

Харківщина

Росіяни з мінометів та артилерії обстрілював райони понад 20 населених пунктів, серед них: Гур’їв Козачок, Стариця, Охрімівка, Глибоке, Козача Лопань, Варварівка, Куп‘янськ, Дворічна, Стрілеча, Вовчанськ.

Внаслідок обстрілу села Червона Зоря Богодухівського району майже зруйновано два приватні будинки.

Також вчора з артилерії загарбники обстріляли село Одноробівка Золочівської громади. Пошкоджено два будинки, лінії електропередач.

У Вовчанську внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, будівлі підприємства, автомобілі. Поранення отримала жінка 83 років. У стані середньої тяжкості її було госпіталізовано.

У Куп'янську обстрілами пошкоджені приватні домоволодіння. Обстріляно пункт технічного обслуговування вагонів Південної залізниці, пошкоджено колію та 2 пасажирські вагони.

Луганщина

Підрозділи Сил оборони України минулої доби відбили атаки окупантів в районах Діброви і Білогорівки.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв позиції наших військ поблизу Новоселівського.

На Лиманському напрямку росіяни обстріляли Макіївку, Червонопопівку та Діброву. Ситуація в області залишається складною.

Донеччина

Уночі тривали хаотичні, поодинокі обстріли Авдіївки. Інформація щодо постраждалих цивільних уточнюється. По лінії оборони навколо міста також тривали поодинокі обстріли позицій.

Впродовж доби відбувалися хаотичні обстріли позицій та околиць Торецької громади з важкого озброєння та стрілецької зброї. Пошкоджено приватні будинки в Торецька та Нью-Йорка. З РСЗВ обстріляний 9-типоверховий будинок.

Ситуація напружена, але контрольована. В районі Озорянівки, Курдюмівки, Шумів та Нью-Йорка відбуваються постійні штурмові дії з боку окупантів.

Протягом доби росіяни здійснювали масовані артилерійські обстріли Курахового, околиць міста та населених пунктів громади. Також вороги завдали ракетного удару по с.Костянтинопільське. Під час артилерійського обстрілу Курахового є влучання по території приватної та багатоповерхової забудови міста, на територію Курахівської міської лікарні, кладовища. Всього під час чотирьох масованих обстрілів Курахового є пряме влучання в один багатоповерховий житловий будинок, пошкоджено приватні житлові будинки та господарські споруди, огорожі. Пошкоджені приватні авто та об'єкти електропостачання .

Внаслідок ракетного удару по с.Костянтинопільське зруйновано будівлю складу під зернові культури, пошкоджено покрівлі п’яти приватних житлових будинків.

Вчора вдень росіяни обстріляли житловий квартал Костянтинівки. Є загиблі і поранені.

Тривають бої поблизу Соледара, Бахмута, Вугледара.

На Донеччині за добу: 4 загиблих, 17 поранених цивільних.

Миколаївщина

Ворог завдавав артилерійські удари по населеному пункту Очаківської громади, внаслідок чого пошкоджено житлові та багатоквартирні будинки, господарські споруди, адміністративну будівлю. Постраждалих немає.

Херсонщина

Артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Михайлівка, Гаврилівка, Дудчани, Качкарівка, Червоний Маяк, Одрадокам’янка, Понятівка, Республіканець, Козацьке, Тягинка, Комишани та Херсон.

У селі Благодатне місцеві мешканці знайшли у полі поранену людину. Як з'ясувалося, чоловік підірвався на російській міні. Постраждалий перебуває у стані середньої важкості, медики надають йому необхідну допомогу.

За добу через агресію РФ поранена одна людина.

Зі звільненої Херсонщини евакуювали 80 людей, з них 10 — дітей та 1 людину з обмеженими можливостями.

Нагадаємо, що впродовж минулої доби ЗСУ відбили атаки ворога біля Бахмута та Вугледара. Росіяни обороняються на кількох напрямках. Також повідомлялося, що українські військові завдали удару по скупченню ворога в окупованому Іловайську.