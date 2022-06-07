"Ситуація в Сєвєродонецьку вкрай-вкрай складна": Данілов заявив, що ЗСУ бракує зброї та артилерії

Ситуація на сході України, зокрема в Сєвєродонецьку, станом на 7 червня є вкрай складною. Українські війська тримають ситуацію під контролем, проте щодня робити це дедалі важче, адже артилерія окупантів працює майже цілодобово.

Водночас для бажаної відповіді російським військам захисникам України бракує відповідних збройних комплектів та артилерії.

Про це секретар РНБО України Олексій Данілов заявив у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

"Ситуація на сході є складною вже не перший день. Ситуація, яка відбувається сьогодні в місті Сєвєродонецьку, вкрай-вкрай складна. Наші хлопці і дівчата, наші військові тримають ситуацію, Сєвєродонецьк. Але з кожним днем все це важче і важче робити. Тому що артилерія ворога працює майже цілодобово. Криють і криють, і криють наші населені пункти", – розповів Данілов,

"І це є для нас дуже небезпечно, тому що ми не можемо, на превеликий жаль, дати відповідь в бік нашого ворога таку, якої було б достатньо. Відповідь є, але вона на сьогодні не така, яку б хотілося мати нашим військовим саме з точки зору наявності у наших військових відповідних збройних комплектів та артилерії", – додав секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше 7 червня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай теж заявляв, що російські війська надалі намагаються захопити Сєвєродонецьк та "перерізати" трасу Лисичанськ-Бахмут. Україні потрібна західна далекобійна артилерія, щоб завдати противнику поразки.

Втрати росіян на 7 червня: 31 360 солдатів та понад 1 300 танків

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