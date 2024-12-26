Ситуація в Україні може змінитися найближчими місяцями: прогноз військового експерта

Загородній наголосив, що основною перешкодою для миру залишається політика Володимира Путіна.

Політичний і економічний експерт Тарас Загородній поділився своїми прогнозами щодо можливого розвитку ситуації в Україні у найближчі роки. На його думку, ключові зміни можуть статися в найближчі місяці, але ясність щодо завершення війни, ймовірно, з’явиться лише ближче до кінця 2025 року.

Про це він розповів виданню Главред.

“Американці заявляють, що ситуація може змінитися в найближчі кілька місяців. Однак для цього їм, ймовірно, доведеться піти на радикальні кроки: надати Україні зброю на кілька сотень мільярдів доларів і зняти обмеження на удари по РФ. Також продовжиться тиск на російську економіку, зокрема через нафтовий ринок”, — зазначив експерт.

Загородній наголошує, що основною перешкодою для миру залишається політика Володимира Путіна. За його словами, у США вже “натякають” російській еліті на необхідність змін у Кремлі.

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“У статтях Келлога є прямі сигнали для російських еліт: мовляв, приберіть Путіна, інакше доведеться платити дорого і довго. Наприклад, згадується, що Росія має фінансувати відновлення України, а питання повернення територій буде розглядатися лише після відходу Путіна”, — пояснив він.

Щодо можливої політики Дональда Трампа, якщо той повернеться до влади, Загородній висловив думку, що Трамп не піде на поступки Кремлю.

“Трамп хоче виглядати миротворцем, але не лузером. Його позиція щодо Путіна буде жорсткою, адже будь-які поступки викличуть сильний опір у США. Я сумніваюся, що Трамп стане підігравати Кремлю”, — зазначив експерт.

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Загородній також відзначив, що Україна вже демонструє свою зростаючу силу, завдаючи ударів по російській інфраструктурі та здійснюючи операції навіть у глибокому тилу ворога.

“Атаки на Казань, знищення генерала Кирилова в Москві — це все свідчить про послаблення контролю РФ всередині країни. Час працює на Україну, але багато що залежатиме від зовнішньої політики США та їхньої готовності підтримувати нас стратегічно”, — підсумував експерт.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що у Кремлі "не відчувають жодних ілюзій" щодо перспектив “легкого врегулювання української кризи [тобто війни, яку веде Росія в Україні]” наступного 2025 року.