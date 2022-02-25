Ситуація в Україні залишається напруженою: головне на день 25 лютого

ТСН.ua зібрав всю інформацію, що відбувається наразі в Україні.
Станом на 25 лютого ситуація в Україні залишається напруженою майже у всіх напрямках, де ведуться запеклі бої проти вторгнення російських військових. ТСН.ua зібрав всю інформацію, що відбувається наразі в Україні.
У Києві ситуація поки ще напружена. Як зазначає мер столиці Віталій Кличко, місто вступило у фазу оборони, ЗСУ заходять до столиці. Стрілянина, яка лунає по місту, — це українські військові та тероборона знищують диверсійні групи РФ. Мешканців міста просять не знімати військову техніку.
За даними Офісу Президента, найбільша небезпека зараз спостерігається на північному заході від Києва, в напрямку Димер – Іванків, де тривають бої біля населених пунктів Гостомель, Ворзель, Буча.
Біля Харкова українські захисники зранку зупинили ще одну спробу наступу. Місто під контролем України.
У зоні проведення ООС ворог майже не наступає, там відбуваються артилерійські дуелі та працюють ДРГ. Водночас, сьогодні опівдні в районі Біловодська, що на Луганщині, українські воїни дали бій російським окупантам. Наші підрозділи прорвали позиції загарбників та закріпили успіх контрнаступом.
Зазнавши значних втрат, російські підрозділи рятуються втечею з поля бою у напрямі кордону РФ.
У Мелітополі ситуація неоднозначна. На околицях міста є російські війська, які прийшли з Криму. Але іншу частину утримують українські військові, які тримають оборону і не дають просуватися далі в бік Маріуполя.
Під Черніговом точаться бої з російськими військовими, обстановка складна. Як заявив міський голова Чернігова Владислав Атрошенко величезна кількість бронетехніки йде на Київ та Ніжин, оминаючи Чернігов.
Окупанти обстріляли з "Градів" дитячий будинок у Ворзелі. У ньому було близько 50 дітей, але вони не постраждали.
На Сумщині Охтирку обстріляли системами залпового вогню. Окупанти потрапили до дитячого садка. Є загиблі та поранені, зокрема й діти, - повідомляє військовий штаб Сумської ОДА.
Сумська тероборона просить волонтерів допомогти з їжею: потрібні продукти, гаряча їжа, чай, кава, цукор, цигарки. Також потрібні водії з авто для доставки.
Також було завдано авіаударів по місту Рівному, по аеродрому Білої Церкви і по Василькову на Київщині. Кількість ударів зменшується, що вказує на те, що запаси ракет у противника закінчуються, зазначають в Офісі Президента.
На Херсонщині наразі точаться бої з оборони Херсона. Зокрема, у районі Олешок працює артилерія та авіація з обох сторін.
У районі Нової Каховки противник намагається прорватися до міста Берислава, але наша армія стримує окупантів, сильно розбите село Козацьке. Також у соцмережах пишуть, що йде обстріл градами населенного пункту Антонівка з Нової Каховки.
У Чорному морі також неспокійно, втім події розгортаються не на користь Росії. Бункерувальник "Міленіум Спіріт" під прапором Румунії був підбитий російським кораблем за 12 миль від порту Південний, що у Одещині. Обставини з'ясовуються, зв'язку із судном немає.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.