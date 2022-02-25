Ситуація в Україні залишається напруженою: головне на день 25 лютого

Ситуація в Україні залишається напруженою: головне на день 25 лютого

ТСН.ua зібрав всю інформацію, що відбувається наразі в Україні.

Станом на 25 лютого ситуація в Україні залишається напруженою майже у всіх напрямках, де ведуться запеклі бої проти вторгнення російських військових. ТСН.ua зібрав всю інформацію, що відбувається наразі в Україні.

У Києві ситуація поки ще напружена. Як зазначає мер столиці Віталій Кличко, місто вступило у фазу оборони, ЗСУ заходять до столиці. Стрілянина, яка лунає по місту, — це українські військові та тероборона знищують диверсійні групи РФ. Мешканців міста просять не знімати військову техніку.

За даними Офісу Президента, найбільша небезпека зараз спостерігається на північному заході від Києва, в напрямку Димер – Іванків, де тривають бої біля населених пунктів Гостомель, Ворзель, Буча.

Біля Харкова українські захисники зранку зупинили ще одну спробу наступу. Місто під контролем України.

У зоні проведення ООС ворог майже не наступає, там відбуваються артилерійські дуелі та працюють ДРГ. Водночас, сьогодні опівдні в районі Біловодська, що на Луганщині, українські воїни дали бій російським окупантам. Наші підрозділи прорвали позиції загарбників та закріпили успіх контрнаступом.

Зазнавши значних втрат, російські підрозділи рятуються втечею з поля бою у напрямі кордону РФ.

У Мелітополі ситуація неоднозначна. На околицях міста є російські війська, які прийшли з Криму. Але іншу частину утримують українські військові, які тримають оборону і не дають просуватися далі в бік Маріуполя.

Під Черніговом точаться бої з російськими військовими, обстановка складна. Як заявив міський голова Чернігова Владислав Атрошенко величезна кількість бронетехніки йде на Київ та Ніжин, оминаючи Чернігов.

Окупанти обстріляли з "Градів" дитячий будинок у Ворзелі. У ньому було близько 50 дітей, але вони не постраждали.

На Сумщині Охтирку обстріляли системами залпового вогню. Окупанти потрапили до дитячого садка. Є загиблі та поранені, зокрема й діти, - повідомляє військовий штаб Сумської ОДА.

Сумська тероборона просить волонтерів допомогти з їжею: потрібні продукти, гаряча їжа, чай, кава, цукор, цигарки. Також потрібні водії з авто для доставки.

Також було завдано авіаударів по місту Рівному, по аеродрому Білої Церкви і по Василькову на Київщині. Кількість ударів зменшується, що вказує на те, що запаси ракет у противника закінчуються, зазначають в Офісі Президента.

На Херсонщині наразі точаться бої з оборони Херсона. Зокрема, у районі Олешок працює артилерія та авіація з обох сторін.

У районі Нової Каховки противник намагається прорватися до міста Берислава, але наша армія стримує окупантів, сильно розбите село Козацьке. Також у соцмережах пишуть, що йде обстріл градами населенного пункту Антонівка з Нової Каховки.

У Чорному морі також неспокійно, втім події розгортаються не на користь Росії. Бункерувальник "Міленіум Спіріт" під прапором Румунії був підбитий російським кораблем за 12 миль від порту Південний, що у Одещині. Обставини з'ясовуються, зв'язку із судном немає.

Зазначимо:

Росія атакувала Україну: всі новини про військове вторгнення в режимі онлайн

Нагадаємо: