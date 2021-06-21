Ситуація в зоні проведення ООС: протягом минулої доби бойовики 5 разів порушили "тишу"

Втрат серед наших захисників немає.
Протягом минулої доби, 20 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, з яких 4 обстріли та 1 проліт БПЛА.
Про це 21 червня у ранковому зведенні повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.
Так, у районі населеного пункту Старогнатівка окупанти здійснювали обстріл у бік позицій українських військових зі стрілецької зброї. Неподалік Травневого російські збройні формування відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Поблизу Причепилівки ворог вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Біля Новозванівки окупанти обстрілювали наші позиції з мінометів 120 калібру.
На Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно був подавлений засобами РЕБ.
Станом на 7 годину ранку 21 червня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.
Нагадаємо, у зоні ООС на Донбасі 19 червня бойовики з великокаліберних кулеметів обстріляли населений пункт Авдіївка. У результаті ворожого обстрілу кульове поранення отримав місцевий мешканець 1989 року народження. Постраждалому українські військовослужбовці надали необхідну медичну допомогу та госпіталізували до лікувального закладу.