Ситуація в зоні проведення ООС: протягом минулої доби бойовики 5 разів порушили "тишу"

Втрат серед наших захисників немає.

Протягом минулої доби, 20 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, з яких 4 обстріли та 1 проліт БПЛА.

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Про це 21 червня у ранковому зведенні повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

Так, у районі населеного пункту Старогнатівка окупанти здійснювали обстріл у бік позицій українських військових зі стрілецької зброї. Неподалік Травневого російські збройні формування відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Причепилівки ворог вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Біля Новозванівки окупанти обстрілювали наші позиції з мінометів 120 калібру.

На Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно був подавлений засобами РЕБ.

Станом на 7 годину ранку 21 червня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Нагадаємо, у зоні ООС на Донбасі 19 червня бойовики з великокаліберних кулеметів обстріляли населений пункт Авдіївка. У результаті ворожого обстрілу кульове поранення отримав місцевий мешканець 1989 року народження. Постраждалому українські військовослужбовці надали необхідну медичну допомогу та госпіталізували до лікувального закладу.

Російські окупанти на Донбасі не припиняють своїх обстрілів

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