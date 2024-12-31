"Ситуація важка – обстріли щоденні": голова МВА про ситуацію в Часовому Яру

Часів Яр щоденно потерпає від обстрілів, але там продовжують лишатися люди. А росіяни продовжують наступати.

Про це повідомив начальник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус для редакції “Бахмут IN.UA”.

“Ситуація важка — обстріли щоденні, вони не вщухають. Ворог фактично використовує весь свій арсенал, тому в місті дійсно складно. Люди ще залишаються — невелика кількість, але вони є. Наразі у громаді близько 240 осіб. Основна частина — це люди пенсійного віку, але є й люди більш молодого, передпенсійного віку. Також є молодь, небагато, але є”, – зазначив Чаус.

За його словами, місцева влада намагається допомогти людям та робить все можливе попри те, що доїзд до міста ускладнений. Вони привозять людям хліб, воду, паливні брикети і паливо для генераторів.

“Намагаємося допомагати людям, як тільки є можливість. Але заїзд у місто зараз ускладнений — активність дронів дуже шалена. Попри це ми привозимо людям хліб, воду і паливні брикети. Підвезти все це в кожен мікрорайон просто нереально, тому співпрацюємо з місцевими, які фактично допомагають самі собі.", – підсумував Чаус.

Нагадаємо, на Донеччині війська РФ спробують оминути місто Мирноград і створити лещата напівоточення з півночі та північного сходу від Покровська.

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