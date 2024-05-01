"Ситуація важка": росіяни активізували наступальні дії на одному із напрямків фронту - МВА

Куп'янськ перебуває всього за 7 км від лінії фронту.
Російські окупанти поновили наступальні дії на Куп'янському напрямку та намагаються штурмувати позиції ЗСУ.
Про це повідомив начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін в етері телеканалу "Еспресо".
За його словами, ситуація важка, але Сили оборони нищать ворог.
"Зараз росіяни намагаються штурмувати позиції ЗСУ, щоб знайти слабке місце й вийти на ті рубежі, які визначило їм їхнє командування. Але здебільшого у ворога нічого не виходить. Противник втрачає живу силу й техніку. Єдине, що вони вміють робити - це нищити. Нищити цивільну й критичну інфраструктуру й робити терор мирному населенню", - розповів Беседін.
Він нагадав, що Куп'янськ перебуває всього за 7 км від лінії фронту, але попри це місто живе.
"Критична інфраструктура працює в штатному режимі. Електропостачання, газопостачання, водопостачання, інтернет, мобільний зв'язок - все є. Працює соціальна інфраструктура. Якщо казати про Куп'янськ, то є сполучення транспорту з обласним центром. Люди забезпечені гуманітарною допомогою", - додав Беседін.
Нагадаємо, за даними американських аналітиків, ЗСУ відновили втрачені позиції поблизу Кремінної.
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