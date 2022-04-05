Ситуація важка: в Рубіжному людей хоронять у дворах, до деяких районів не можуть дістатися лікарі

Ситуація важка: в Рубіжному людей хоронять у дворах, до деяких районів не можуть дістатися лікарі

Обстріли армії країни-агресорки Росії дуже щільні.

Російські окупанти не припняють обстрілювати населені пункти Луганскої області: ситуація в регіоні важка.

Про це повідомив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

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За словами очільника області, до деяких районів Попасної та Рубіжного не можуть дістатися ані рятувальники, ані лікарі швидкої. Обстріли армії країни-агресорки Росії дуже щільні, тривають вуличні бої. У Рубіжному загиблих ховають у дворах.

У Сєвєродонецьку один з будинків запалав вчетверте і вп’яте: у нього вже тричі протягом тижня влучав снаряд росіян. Гайдай наголошує, що це звичайна панельна п’ятиповерхівка, де вже майже ніхто не залишився. Внаслідок обстрілів більша частина квартир стала непридатною для життя.

"В під’їздах відсутні прольоти, подекуди немає верхніх поверхів. Але ж російській армії все одно, куди стріляти. Треба використати снаряди. А якщо по військовим ЗСУ не влучити – бий по мирному населенню. Так от, полум’я охопило цей будинок вчетверте та вп’яте. Спочатку палали три квартири на третьому поверсі, згодом – одна на п’ятому", - розповів Гайдай.

Як повідомлялося, на Донеччині українські бійці повністю знищила колону російських десантників. Танки окупантів наші бійці зупиняли практично голіруч без артилерії, ручними протитанковим гранатометами ще радянського взірця. Завадити рухові цієї колони треба було за будь-яку ціну, аби дати іншим нашим військам позаду перегрупуватись.

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