"Ситуація вийде з-під контролю": працівники ФСБ та ГРУ шукають способи вивезти сім'ї з Росії – розслідувач

Працівники ФСБ та ГРУ Росії шукають шляхи вивезення своїх сімей за кордон, оскільки ситуація в їхній країні загострюється та ось-ось вийде з-під контролю.

Найбільш протестний потенціал російського командування – серед найінформованіших силовиків. Йдеться про "інтелектуальну частину ГРУ", а також найбільш поінформованих працівників ФСБ.

Про це розповів журналіст-розслідувач міжнародної групи Bellingcat Христо Грозєв в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Ми можемо назвати це "інтелектуальною частиною ГРУ", тобто люди, які реально володіють повною інформацією. І також еліта ФСБ, яка знає конкретну кількість жертв серед російських військ, знає про те, що матері, дружини, сестри загиблих або зниклих російських воїнів не перестають ставити запитання. Вони знають, що ця ситуація колись вийде з-під контролю", – розповів Грозєв.

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За його даними, силовики, які розуміють реальну небезпеку для режиму, заздалегідь готують своє майбутнє. Вони шукають можливість вивезти свої сім'ї з Росії, переводять грошові накопичення з рублів у долари та євро.

"Це вже свого роду зрада цих людей, тому що вони не дотримуються ідеологічних наказів Кремля, а готуються до альтернативної реальності", – додав журналіст.

Нагадаємо, нещодавно керівник української розвідки Кирило Буданов заявив, що президент РФ Володимир Путін хворий на рак, тому в його країні вже готують державний переворот. А війна в Україні, за прогнозами Буданова, може закінчитись до кінця 2022 року.

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