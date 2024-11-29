"Ситуація вкрай критична": у бундесвері зробили прогноз щодо розвитку подій під Покровськом

На думку німецького генерала, ЗСУ доведеться здати Покровськ вже за кілька місяців.

За словами очільника спецштабу бундесверу з питань України генерал-майора Крістіана Фройдінга, ЗСУ доведеться залишити свої позиції у Покровську вже у грудні, а за найкращого сценарію – на початку наступного року.

Про це повідомив сайт міністерства оборони Німеччини.

Фройдінг проаналізував події на фронті в Україні й зауважив, що на Покровському напрямку ситуація є "вкрай критичною". Він також нагадав, що утримання Покровська має велике значення для подальших бойових дій, тому що місто є важливим транспортним вузлом. Але українським підрозділам все одно доведеться здати його ворогу, щоб зберегти життя військових.

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"Росія атакує із залученням людей і засобів, які нам майже неможливо уявити. Зараз російські збройні сили втрачають на Донеччині до двох тисяч людей щодоби, але ці втрати вона може компенсувати", – пояснив німецький генерал.

Він додав, що на Курському напрямку також зберігається складна ситуація, адже Росія намагається повернути свої території силами угруповання чисельністю близько 60 тисяч.

"Оборона України дуже стійка, але наступними кількома тижнями, можливо місяцями, тиск на неї буде збільшуватись", – спрогнозував Крістіан Фройдінг.

Нагадаємо, аналітики ISW вважають, що РФ змінила план свого наступу на Донбасі. Окупанти розпочали спроби наступу з метою захоплення Покровська, однак українські захисники стримали ворога, не дозволивши йому взяти місто. У відповідь Кремль вирішив змінити тактику ведення бойових дій на Донбасі.

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