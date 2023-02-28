"Ситуація вкрай напружена": Росія кинула на Бахмут найбільш підготовлені штурмові загони "Вагнера"

Командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський заявляє, що ситуація в районі Бахмута на Донеччинм дуже напружена.

Про це повідомили у Telegram-каналі Міністерства оборони України.

Сирський каже, що країна-агресорка кинула на Бахмутський напрямок найбільш підготовлені штурмові загони "вагнерівців".

"Ситуація в районі Бахмута вкрай напружена. Незважаючи на суттєві втрати, ворог кинув у наступ найбільш підготовлені штурмові загони Вагнера, які намагаються прорвати оборону наших військ та оточити місто", - наголошує командувач Сухопутних військ.

За його словами, боях за Бахмут українські військові показують приклади стійкості, мужності та героїзму.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Український військовий із позивним "Мадяр" розповідає, що окупанти прагнуть якнайшвидше взяти місто в кільце. Наразі облоги немає, але на північному фланзі ситуація вкрай тяжка.

У Міноборони кажуть, що російські окупанти нарощують інтенсивність штурмових дій на фронті. Найскладніша обстановка залишається на Бахмутському напрямку. Ворог під час наступальних дій використовує тактику виснаження і тотального руйнування.

Президент Володимир Зеленський у відеозверненні 27 лютого розповів, що на Донеччині, зокрема на Бахмутському напрямку, ситуація стає дедалі складнішою. На Донбасі ворог постійно знищує все, що можна використовувати для захисту українських позицій.

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, Бахмут є опорним пунктом. Російські війська розпочали свій так званий "великий наступ" на Донбасі, під час якого щодня втрачають по 500 солдатів убитими.

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