"Ситуація вкрай складна": в Міноборони розповіли про ситуацію в Донецькій і Луганській областях

В Донецькій та Луганській областях ситуація залишається складною. Тривають запеклі бої.
Про це в етері единого телемарафону розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
“В Луганській області тривають запеклі бої і обстріли по всій лінії фронту. Частина території тимчасово зайнята окупантами, але вона буде повернута. Ворог намагається вийти на адміністративні кордони Донецької області. Ситуація вкрай складна. Інтенсивність обстрілів вище, ніж по всім іншим територіям держави — використовується ледь не весь спектр зброї”, - наголосила Ганна Маляр.
Нагадаємо, що на Одещині на місці влучання ворожої ракети працюють надзвичайники.
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