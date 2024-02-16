"Ситуація з Авдіївкою може перерости в загальне перегрупування на фронтах": експерт – про наступні кроки РФ

В Україні – новий головнокомандувач, у нього може бути свій задум стосовно того, що відбувається і на півдні, і ні сході, зазначив Михайло Самусь.

Ситуація з Авдіївкою може перерости у загальне перегрупування на фронтах.

Про це заявив військовий експерт Михайло Самусь в ефірі "1+1".

"Ситуація з Авдіївкою може перерости в загальне перегрупування на фронтах. По-перше, у нас новий головнокомандувач, у нього може бути свій задум стосовно того, що відбувається і на півдні, і ні сході, Авдіївка, Бахмут тощо. Тому він може реагувати на цю ситуацію по-своєму. У росіян також може бути свій задум. Є інформація (щоправда вона суперечлива) стосовно того, що росіяни величезне угрупування на Роботино збирають, і можуть після Авдіївки провести ще один удар по тим досягненням, які Україна отримала під час свого контрнаступу", – зазначив експерт.

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Самусь пояснив пропагандистська логіку.

"Якщо в районі Роботиного вирівнюється також фронт, вони можуть заявити, що "бачите, ми досягли й тут великих успіхів", – сказав він.

Нагадаємо, російські загарбники використовують в Авдіївці хімічну зброю.

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